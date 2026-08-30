El chef Andrés Chávez presenta Recetas 21/7, un recetario para cocinar fácil y rápido

Chávez explicó en A vivir que son dos días que la idea del recetario nació a partir de una situación cotidiana: muchas veces las personas tienen determinados ingredientes disponibles en casa, pero no encuentran diferentes maneras de utilizarlos. Por esta razón, el libro propone alternativas prácticas para transformar productos de uso frecuente en preparaciones variadas.

El e-book está construido alrededor de siete ingredientes principales: pollo, huevo, lentejas, quinua, aguacate, pescado blanco y papa. Cada uno cuenta con tres propuestas diferentes de preparación, lo que permite reunir 21 recetas y da origen al nombre del libro.

Uno de los aspectos destacados por el chef es el tiempo de elaboración, ya que, según explicó, las preparaciones tienen un promedio de entre 30 a 40 minutos como máximo, con el objetivo de adaptarse a las dinámicas de la vida cotidiana. Además, señaló que no es necesario contar con experiencia previa en cocina para seguir el recetario.

Chávez también se refirió a los ingredientes básicos que, en su concepto, no deberían faltar en una cocina. Entre ellos mencionó la cebolla, el ajo y el tomate, pero agregó un elemento que considera fundamental para cualquier preparación: el amor por la cocina. “Cebolla, ajo, tomate y el ingrediente más importante, amor. Si tú no cocinas con amor, mejor no lo hagas”, afirmó.

El recetario reúne platos internacionales que fueron adaptados para facilitar su preparación en el día a día, utilizando los siete ingredientes seleccionados como punto de partida. La propuesta busca, de esta manera, ofrecer opciones diferentes sin exigir una extensa lista de productos o conocimientos especializados.

Chávez adelantó que la siguiente publicación estaría enfocada en platos colombianos y que, de mantenerse el proyecto en marcha, se prevé sea publicado el próximo año. En este contexto, destacó el papel del “hogo” como una de las preparaciones fundamentales de la cocina colombiana. Lo señaló como una receta base capaz de transformar la sazón de diferentes platos y como uno de los elementos que contribuyen a distinguir la gastronomía nacional frente a otras cocinas.

Finalmente, explico que la selección de los siete ingredientes de su ebook fue por la presencia habitual en los hogares y a las posibilidades de diversificación que ofrecen. El reto, según lo planteado durante la conversación, está precisamente en encontrar nuevas formas de preparar productos que hacen parte de la alimentación cotidiana, como las lentejas, y demostrar que un mismo ingrediente tiene diferentes formas de preparación.

Con Recetas 21/7 en casa, el chef Andrés plantea una propuesta centrada en la practicidad y la variedad, con recetas pensadas para quienes buscan cocinar en casa de manera sencilla, aprovechar los ingredientes disponibles y ampliar las posibilidades de su menú diario.