Se cumplió la segunda jornada de la estrategia Retos de Ciudad en el Hotel F25 de Ibagué

Ibagué

Prisa Media y su marcas Caracol Radio, Tropicana y Bésame realizaron la segunda jornada de la estrategia Retos de Ciudad, esta vez desde el Hotel F25 ubicado en el Edificio F25 Business Center, el cual está en una zona estratégica de Ibagué, calle 41 con Quinta.

Fue jornada en la que se habló de turismo, gastronomía, eventos, desarrollo de ciudad, servicios, entre otros temas, pero sobre todo marcada en la necesidad de lograr una sinergia entre el sector público y privado, con el fin de construir una ciudad planificada, ordenada y amable con los ciudadanos.

En el primer panel en el que participaron Carlos Enciso, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Edidson Puentes, presidente de Acodres Tolima y Esteban Rodríguez, gerente del Hotel F25, se habló de la importancia de que Ibagué le siga apostando a ser sede de grandes eventos deportivos como hasta el momento se ha logrado, para poder atraer miles de visitante a la ciudad.

Por otra parte, también se abordó la necesidad que la capital del Tolima sea un epicentro de convenciones aprovechando su ubicación estratégica, pero se recalcó que hace falta la construcción de un centro de eventos, en este punto, Carlos Enciso, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, reveló que hace una semana la alcaldesa, Johana Aranda, firmó el decreto que entrega un terreno que es parte del plan parcial Parque Nativo ubicado en la comuna 9, sector Santa Rita, para que se desarrolle este importante proyecto.

Por su parte, Edidson Puentes, presidente de Acodres Tolima y Esteban Rodríguez, gerente del Hotel F25, coincidieron que Ibagué ha crecido de una manera importante en el sector gastronómico, pero que se necesita más apoyo en materia de seguridad, recolección de basuras, servicios públicos y control de los habitantes de calle que en algunos casos incomodan a los clientes en sectores como La Zona G ubicada entre La Macarena, Cádiz, Montealegre y Magisterio.

En el segundo panel, los invitados fueron Jaime Eduardo Reyes, presidente de la ADT PROTOLIMA, Andrés Zambrano, concejal de Ibagué y Camilo Ossa, expersonero de Ibagué, esta conversación en el marco de la estrategia Retos de Ciudad, se centró en la Ibagué que tenemos y en la que soñamos, basados en la importancia tomar decisiones desde el sector público y privado que vayan en un mismo horizonte, generar desarrollo para la capital del Tolima.

Cada uno de los participantes, coincidieron en qué si bien es cierto, las políticas publicas son determinantes para el desarrollo del territorio, se requiere una ciudadanía más empoderada en aportar a este tipo de discusiones, pero también a ser parte de la solución de los problemas que tiene la ciudad. También se abordó la construcción de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, uno de los Retos de Ciudad que tendrá Ibagué al termino de la actual administración municipal, debido a que se cumplen los 12 años del POT que se aprobó en el año 2014.

Finalmente, hay que decir que también pasaron por los mesas de trabajo de la estrategia Retos de Ciudad Felipe La Rota, gerente de Infibagué, Claudia Aristizabal, secretaria de Desarrollo Social y Comunitario de Ibagué, Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, Luis Felipe Zarate, director regional de operaciones de Interaseo, Juan Carlos Martínez, gerente de Cimcol y Carlos Betancur y Carlos Gallego, representante de la compañía Minerales Santa Ana.

De esta manera se cumplió con la segunda jornada de la estrategia Retos de Ciudad de Prisa Media con sus marcas Caracol Radio, Tropicana y Bésame Radio.