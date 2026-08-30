Real Madrid consigue un nuevo triunfo con goleada: así quedó en la tabla de posiciones de LaLiga. (Photo by Jesus Troyano/Real Madrid via Getty Images) / Jesus Troyano

¡Real Madrid avanza con paso firme en LaLiga! Este domingo 30 de agosto, el cuadro español derrotó por 4-0 al Málaga en el Santiago Bernabéu. Se trata de la tercera victoria consecutiva de un equipo que es único puntero de LaLiga 2026-27.

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Jude Bellingham aprovechó una de esas recuperaciones ofensivas para arrancar, acercarse al área contraria y soltar un disparo cruzado para hacer el 1-0 (19′). El inglés fue uno de los hombres más activos de su equipo, apareciendo continuamente en las acciones ofensivas de su equipo, pero también ayudando en las acciones defensivas.

También estuvo en el origen del segundo gol de su equipo cuando cabeceó un rechace del portero Alfonso Herrero y aunque el defensa Carlos Puga intentó despejar, el balón rebotó en su portero para entrar en el arco (26′).

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El conjunto de José Mourinho todavía pondría más tierra de por medio antes del descanso por medio de Kylian Mbappé. El delantero francés aprovechó un pase de Trent Alexander-Arnold para soltar un disparo en el área que puso el 3-0 definitivo en el marcador.

Mourinho, deseoso de mantener a todos enchufados como ha afirmado en varias ocasiones, movió el banquillo para dar entrada a hombres como Yan Diomande, que sigue sumando minutos, o Arda Guller, que acabaría fabricando el cuarto gol en colaboración con el brasileño Vinicius.

El turco, que había salido por Bellingham (87), condujo, pasó a Vinicius que se internó hasta la línea de fondo para pasar un balón, que Güller no tuvo más que empujar en boca de gol para rubricar el 4-0 definitivo (90+1).

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