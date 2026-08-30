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30 ago 2026 Actualizado 01:41

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Real Cartagena perdió 0-3 en el Jaime Morón ante Tigres

En una muy mala actuación del equipo de Álvaro Hernández, que venía de golear en Itagüí

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Real Cartagena cayó 3-0 ante Tigres FC por la fecha 7 del Torneo BetPlay Dimayor.

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A los 40 minutos llegó el primer golpe. Santiago Rativa sorprendió con un remate de media distancia, aproximadamente desde 30 metros, que terminó en el fondo de la red con cierta complicidad del arquero Aldo Montes.

A los 77 minutos, Jader Martínez amplió la ventaja y apenas seis minutos después, a los 83, Luis Mario Palacios marcó el tercero para sentenciar la goleada en el Jaime Morón.

Con el 3-0, Real Cartagena quedó con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas en seis partidos disputados.

Su próximo partido será como visitante frente a Orsomarso SC, el viernes 4 de septiembre a las 7:30 p. m., en el estadio Raúl Miranda de Yumbo. Luego visitará a Inter Palmira el 12 de septiembre y recibirá a Envigado FC el 21 de septiembre en el Jaime Morón.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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