Programación del FestiJazz 2026 / Gobernación de Bolivar

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Martes 1 de septiembre:

2 – 4 pm

Talleres de formación itinerante de Icultur sobre danza y música. – Bolívar LATE.

Lugar: Hatillo de Loba.

Miércoles 2 de septiembre

9 am

Talleres de formación itinerante Bolívar

Late: danza y música.

Lugar: San Fernando.

2 pm

Talleres de formación itinerante Bolívar

Late: danza y música.

Lugar: Margarita.

7 pm

Proyección FICCI de la película

Paddington in Peru.

Lugar: plaza de San Francisco.

Jueves 3 de septiembre

Todo el día

Street Jazz.

Lugar: calles y plazas de Mompox.

8 am – 7 pm

Campamento de Jazz de Mompox.

Lugar: Claustro San Agustín.

9 am – 5 pm

Exposición Los colores del jazz.

Lugar: Claustro de San Carlos.

10 am – 12 m

Taller de promoción de lectura La

Carreta Literaria.

Lugar: Biblioteca Pública Municipal

Pedro Salcedo del Villar de Mompox.

3 – 8 pm

Feria Artesanal y Gastronómica.

Lugar: Albarrada de la plaza de

Santa Bárbara.

1 – 6 pm

Casa Marca Bolívar.

Lugar: Casa Alhambra - Callejón de la municipalidad

2 – 4 pm

Taller de promoción de lectura La

Carreta Literaria.

Lugar: Biblioteca Pública Municipal

Pedro Salcedo del Villar de Mompox.

4 – 7 pm

Desfile cultural y folclórico Río de Gente: homenaje a Gilberto Márquez.

Recorrido: desde la Bomba Gilmar hasta la plaza de Santa Bárbara.

6:30 – 7:30 pm

Concierto didáctico Jazz al descubierto

Maestros EMMAT - Berklee Global Partner.

Lugar: Salón Principal Claustro San Agustín.

7:00 pm

Concierto.

Lugar: Parque del Jazz

Viernes 4 de septiembre

Todo el día

Street Jazz.

Lugar: calles y plazas de Mompox.

8 am – 8pm

Segunda versión Festival del Frito Momposino

Lugar: Albarrada de los portales de la Marquesa.

8 am – 7 pm

Campamento de Jazz de Mompox.

Lugar: Claustro San Agustín.

9 am – 5 pm

Exposición Los colores del jazz.

Lugar: Claustro de San Carlos.

1 pm – 6 pm

Casa Marca Bolívar.

Lugar: Casa Alhambra – Callejón de la municipalidad

2 – 4 pm

Taller de promoción de lectura

La Carreta Literaria.

Lugar: Biblioteca Rural Itinerante del corregimiento de Tierra Firme, Mompox

3 – 8 pm

Feria Artesanal y Gastronómica.

Lugar: Albarrada de la plaza de

Santa Bárbara.

4 pm

Concierto UNIBAC al Parque.

Lugar: Plaza Santa Bárbara.

6 pm

Presentación de Animeros, de la

Corporación Cultural Atabaq

6:30 – 7:30 pm

Concierto didáctico Jazz al descubierto

Maestros EMMAT - Berklee Global Partner.

Lugar: Salón Principal Claustro San Agustín.

7 pm

Concierto.

Lugar: Parque del Jazz.

Sábado 5 de septiembre

Todo el día

Street Jazz.

Lugar: calles y plazas de Mompox.

8 am – 8 pm

Segunda versión Festival del

Frito Momposino

Lugar: Albarrada de los portales de la Marquesa.

8 am – 7 pm

Campamento de Jazz de Mompox.

Lugar: Claustro San Agustín.

9 am – 5 pm

Exposición Los colores del jazz.

Lugar: Claustro de San Carlos.

11 am – 12 m

Segunda presentación del Concierto

Gospel UNIBAC.

Lugar: iglesia de Santa Bárbara.

1 – 6 pm

Casa Marca Bolívar.

Lugar: Casa Alhambra- Callejón de la municipalidad

2 pm

Lanzamiento del mural de UNIBAC.

Lugar: Calle de atrás- Sede

Universidad de Cartagena.

3 pm – 8 pm

Feria Artesanal y Gastronómica.

Lugar: Albarrada de la plaza de Santa Bárbara.

2 pm – 4 pm

Taller de promoción de lectura

La Carreta Literaria.

Lugar: barrio Primero de Mayo, Mompox

4 pm

Concierto UNIBAC al Parque.

Lugar: Plaza Santa Bárbara.

6 pm

Marca Bolívar: Pasarela Elar y

Colección Canto de Palma.

Lugar: plaza de la Concepción.

6:30 – 7:30 pm

Concierto de Clausura Campamento

de jazz abierto al público.

Lugar: Claustro san Agustín.

7 pm

Concierto.

Lugar: Parque del Jazz.