Programación del FestiJazz 2026
Greeicy, Pipe Bueno y Ana del Castillo hacen parte de los artistas confirmados
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Martes 1 de septiembre:
2 – 4 pm
Talleres de formación itinerante de Icultur sobre danza y música. – Bolívar LATE.
Lugar: Hatillo de Loba.
Miércoles 2 de septiembre
9 am
Talleres de formación itinerante Bolívar
Late: danza y música.
Lugar: San Fernando.
2 pm
Talleres de formación itinerante Bolívar
Late: danza y música.
Lugar: Margarita.
7 pm
Proyección FICCI de la película
Paddington in Peru.
Lugar: plaza de San Francisco.
Jueves 3 de septiembre
Todo el día
Street Jazz.
Lugar: calles y plazas de Mompox.
8 am – 7 pm
Campamento de Jazz de Mompox.
Lugar: Claustro San Agustín.
9 am – 5 pm
Exposición Los colores del jazz.
Lugar: Claustro de San Carlos.
10 am – 12 m
Taller de promoción de lectura La
Carreta Literaria.
Lugar: Biblioteca Pública Municipal
Pedro Salcedo del Villar de Mompox.
3 – 8 pm
Feria Artesanal y Gastronómica.
Lugar: Albarrada de la plaza de
Santa Bárbara.
1 – 6 pm
Casa Marca Bolívar.
Lugar: Casa Alhambra - Callejón de la municipalidad
2 – 4 pm
Taller de promoción de lectura La
Carreta Literaria.
Lugar: Biblioteca Pública Municipal
Pedro Salcedo del Villar de Mompox.
4 – 7 pm
Desfile cultural y folclórico Río de Gente: homenaje a Gilberto Márquez.
Recorrido: desde la Bomba Gilmar hasta la plaza de Santa Bárbara.
6:30 – 7:30 pm
Concierto didáctico Jazz al descubierto
Maestros EMMAT - Berklee Global Partner.
Lugar: Salón Principal Claustro San Agustín.
7:00 pm
Concierto.
Lugar: Parque del Jazz
Viernes 4 de septiembre
Todo el día
Street Jazz.
Lugar: calles y plazas de Mompox.
8 am – 8pm
Segunda versión Festival del Frito Momposino
Lugar: Albarrada de los portales de la Marquesa.
8 am – 7 pm
Campamento de Jazz de Mompox.
Lugar: Claustro San Agustín.
9 am – 5 pm
Exposición Los colores del jazz.
Lugar: Claustro de San Carlos.
1 pm – 6 pm
Casa Marca Bolívar.
Lugar: Casa Alhambra – Callejón de la municipalidad
2 – 4 pm
Taller de promoción de lectura
La Carreta Literaria.
Lugar: Biblioteca Rural Itinerante del corregimiento de Tierra Firme, Mompox
3 – 8 pm
Feria Artesanal y Gastronómica.
Lugar: Albarrada de la plaza de
Santa Bárbara.
4 pm
Concierto UNIBAC al Parque.
Lugar: Plaza Santa Bárbara.
6 pm
Presentación de Animeros, de la
Corporación Cultural Atabaq
6:30 – 7:30 pm
Concierto didáctico Jazz al descubierto
Maestros EMMAT - Berklee Global Partner.
Lugar: Salón Principal Claustro San Agustín.
7 pm
Concierto.
Lugar: Parque del Jazz.
Sábado 5 de septiembre
Todo el día
Street Jazz.
Lugar: calles y plazas de Mompox.
8 am – 8 pm
Segunda versión Festival del
Frito Momposino
Lugar: Albarrada de los portales de la Marquesa.
8 am – 7 pm
Campamento de Jazz de Mompox.
Lugar: Claustro San Agustín.
9 am – 5 pm
Exposición Los colores del jazz.
Lugar: Claustro de San Carlos.
11 am – 12 m
Segunda presentación del Concierto
Gospel UNIBAC.
Lugar: iglesia de Santa Bárbara.
1 – 6 pm
Casa Marca Bolívar.
Lugar: Casa Alhambra- Callejón de la municipalidad
2 pm
Lanzamiento del mural de UNIBAC.
Lugar: Calle de atrás- Sede
Universidad de Cartagena.
3 pm – 8 pm
Feria Artesanal y Gastronómica.
Lugar: Albarrada de la plaza de Santa Bárbara.
2 pm – 4 pm
Taller de promoción de lectura
La Carreta Literaria.
Lugar: barrio Primero de Mayo, Mompox
4 pm
Concierto UNIBAC al Parque.
Lugar: Plaza Santa Bárbara.
6 pm
Marca Bolívar: Pasarela Elar y
Colección Canto de Palma.
Lugar: plaza de la Concepción.
6:30 – 7:30 pm
Concierto de Clausura Campamento
de jazz abierto al público.
Lugar: Claustro san Agustín.
7 pm
Concierto.
Lugar: Parque del Jazz.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...