Policía de Bolívar honra a las víctimas de desaparición forzada

Una luz encendida puede parecer pequeña frente al peso de una ausencia. Pero este domingo, 30 de agosto, en el Departamento de Policía Bolívar, cada llama tuvo un significado profundo: recordar a quienes un día desaparecieron y nunca regresaron a casa.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada se realizó en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que invita a romper el silencio y a transformar el dolor de las familias en un llamado colectivo por la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.

Nombrar a quienes faltan fue uno de los actos más significativos. Porque detrás de cada nombre existe una historia interrumpida, una silla vacía, una fotografía guardada y una familia que, pese al paso de los años, continúa esperando conocer la verdad.

En medio del acto, las luces encendidas se convirtieron en símbolo de memoria y resistencia. No representaban solamente el dolor de la espera, sino también la decisión de mantener viva la esperanza frente al olvido.

“Hoy nos unimos al dolor y a la esperanza de las familias que continúan buscando a sus seres queridos. Cada luz que encendemos representa nuestro compromiso de no olvidar, de acompañar y de contribuir desde nuestra misión a la búsqueda de la verdad, porque la memoria de quienes faltan debe permanecer siempre viva”, puntualizó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Cada llama iluminó por unos instantes el recuerdo de quienes siguen ausentes. Fue también una manera de decirles a sus familias que su búsqueda no debe quedar en el silencio y que la sociedad tiene el deber de mantener presentes sus historias.

La conmemoración dejó un mensaje que va más allá de una fecha en el calendario: mientras exista una familia esperando respuestas, la memoria seguirá siendo una forma de resistencia y la verdad continuará siendo un derecho que debe reclamarse.

Al final quedaron las luces encendidas y una frase capaz de resumir el sentimiento de toda la jornada: porque la memoria es dignidad y la verdad es un derecho. Por quienes faltan, por quienes buscan y por quienes esperan: presentes, ahora y siempre.