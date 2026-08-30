MinAgricultura pide a la banca flexibilizar el crédito para proteger al campo colombiano

Siguiendo los lineamientos del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, solicitó a la banca ampliar los plazos de los créditos de los sectores agroexportadores, flexibilizar la amortización de la cartera y oxigenar el flujo de caja de los productores frente a las variaciones de la tasa de cambio y los precios internacionales.

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“El productor no puede pagar una cuota cuando no tiene flujo de caja. El crédito debe acompañar los ciclos del campo, no convertirse en una barrera para producir”, afirmó el ministro.

Dangond anunció además una reforma al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario para aumentar los recursos destinados al campo y garantizar créditos oportunos, ágiles y baratos. La meta: bancarizar a un millón de productores.

El Gobierno también pondrá en marcha Jóvenes Milagro, que beneficiará a 70.000 jóvenes rurales cada año, y presentará un marco normativo para movilizar más de $8 billones de inversión en la Orinoquía y Altillanura, especialmente en maíz y soya.