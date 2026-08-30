MinAgricultura acordó cinco lineamientos para mejorar el sector arrocero del país: ¿Cuáles son?

Desde Barraquilla el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, se reunió con pequeños y medianos productores de arroz del Caribe y otras regiones, quienes expusieron las dificultades que afectan la rentabilidad de sus cultivos.

En este encuentro el ministro aseguró que este gremio debe tener más apoyo y crecimiento para mejorar sus condiciones de producción. Además, reiteró que los arroceros necesitan una representación que defienda sus intereses y promueva herramientas modernas para los productores.

“Los productores eligen a sus dirigentes gremiales para que defiendan sus derechos y trabajen por mejorar sus condiciones de producción. No podemos aceptar que mientras los patrimonios de algunos gremios crecen, el patrimonio de sus afiliados se destruye cosecha tras cosecha. Los arroceros necesitan una representación que defienda sus intereses y que, además, promueva sistemas modernos de producción para hacerlos más productivos, rentables y competitivos”, afirmó el ministro Dangond.

¿Cuáles son las cinco líneas de trabajo para recuperar la rentabilidad del sector arrocero?

Tras el encuentro, desde el ministerio se definieron cinco líneas de acción para recuperar la rentabilidad del sector:

Planificar las siembras, de acuerdo con las necesidades del mercado y la disponibilidad de agua.

Promover la comercialización anticipada de las cosechas, reduciendo la incertidumbre del productor.

Facilitar el acceso a financiación en condiciones acordes con el ciclo productivo.

Revisar y reestructurar la cartera de los arroceros, para aliviar las presiones financieras sobre las familias productoras.

Impulsar buenas prácticas y sistemas modernos de producción, con tecnología, semillas de calidad, manejo eficiente del agua y reducción de costos.

“Tenemos las tierras, tenemos agua en buena parte del territorio y tenemos productores que saben trabajar. Lo que nos ha faltado son mejores instrumentos, tecnología, planeación y una verdadera defensa de los intereses del productor. Esa es la falla que como Ministerio estamos decididos a corregir”, señaló el jefe de la cartera agropecuaria.

Finalmente, Dangond espera que con estos lineamientos, el sector arrocero sobreviva y tenga mejor prosperidad,

Finalmente, el ministro de Agricultura aseguró que el objetivo es que los productores de arroz no solo logren mantenerse en el mercado, sino que puedan mejorar sus condiciones económicas. Señaló que el arroz tiene futuro en Colombia, pero advirtió que para garantizarlo es necesario producir mejor, vender mejor y contar con mejores condiciones de financiación.