Merca Bolívar llega al Portal de la Cordialidad

Merca Bolívar continúa recorriendo Cartagena y esta vez se mueve hasta el barrio Portal de la Cordialidad, donde este domingo, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., 23 productores de 11 municipios de departamento, llegarán con lo mejor de sus cosechas para encontrarse directamente con los consumidores de la ciudad.

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Esta jornada hace parte del Plan de Desarrollo “Bolívar Me Enamora”, a través del programa de Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales, cuyo servicio de apoyo a la comercialización busca abrir canales directos entre el campo y los mercados urbanos, fortaleciendo así la economía de las familias rurales del departamento.

En esta ocasión, los productores llegarán con yuca, aguacate, pescado, huevos, maíz, ñame, queso, frutas y muchos otros productos, cultivados y elaborados por nuestros productores bolivarenses. Y mientras ellos se preparan para llegar al Portal de la Cordialidad, las familias del barrio y sus alrededores también se alistan para recibirlos, con la certeza de encontrar allí lo más fresco del campo bolivarense.

Para el gobernador Yamil Arana Padauí, cada nueva jornada de Merca Bolívar reafirma el compromiso del Gobierno departamental con el campo bolivarense. El mandatario ha insistido en que este tipo de espacios fortalecen la conexión entre los productores y los consumidores finales, y se convierten en una herramienta real para dinamizar la economía y abrir oportunidades a las familias del campo.

Con esta nueva jornada, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural espera que los habitantes del Portal de la Cordialidad y sus alrededores se sumen a esta oportunidad de gana y gana: mientras los hogares acceden a productos frescos, de calidad y a buen precio, los campesinos, pescadores y transformadores logran comercializar directamente su cosecha y consolidar nuevos mercados para su trabajo.