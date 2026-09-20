Carlos Vives engalanará la celebración de los 400 años del municipio de Plato, Magdalena

Magdalena

Carlos Vives, ganador de dos premios Grammy, fue invitado por la gobernadora Margarita Guerra y el alcalde de Plato, Armando Campuzano, para ser la estrella principal de la celebración de los 400 años de fundación de la tierra del ‘Hombre Caimán’, que se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre en el estadio ‘Rafael Ospino Ospino’.

A través de sus redes sociales, el cantautor samario confirmó su presencia en Plato para deleitar a todos los magdalenenses con canciones como ‘La Bicicleta’, ‘Volví a Nacer’, ‘Fruta Fresca’, ‘La Tierra del Olvido’ o ‘La Gota Fría’.

“Este 13 de diciembre estaré con toda mi gente de Plato, invitado por la Gobernación del Magdalena, así que estaré allá en el Tour al Sol con todos los clásicos de la provincia”, dijo Vives en Instagram.

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La celebración de los 400 años de Plato es una apuesta en conjunto para que la conmemoración no sea una fiesta pasajera, sino un evento cultural que permita realzar la tradición, la gastronomía, la cultura y el folclor del municipio.