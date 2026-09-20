Magdalena fortalece las rutas de salud mental para las víctimas del conflicto/ Gobernación del Magdalena.

Magdalena

La Secretaría Seccional de Salud, desarrolló una jornada de formación dirigida a los profesionales que integran los equipos del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI).

Durante la jornada se socializó la ruta de acceso a los servicios de salud mental, con la participación del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, como Centro de Referencia Regional de Salud Mental.

El espacio permitió fortalecer los conocimientos de los profesionales sobre los mecanismos de articulación institucional, los procesos de referencia y contrarreferencia y las acciones disponibles para brindar atención a la población víctima del conflicto armado.

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La formación busca que los equipos PAPSIVI cuenten con información clara y herramientas prácticas para orientar y acompañar a las víctimas durante su acceso a los servicios de salud mental, fortaleciendo la coordinación entre los equipos territoriales y la red de prestación de servicios.