‘Cuatro maneras de matar a la mamá’: Primo Rojas presenta una atrevida propuesta

La puesta en escena parte de una premisa tan provocadora como absurda, imaginar cuatro maneras de matar a la propia mamá. Sin embargo, el título funciona como una provocación teatral y no como una historia de crimen. La intención de Rojas es llevar esta situación al terreno de la comedia para que el público se divierta con lo disparatado de la propuesta.

A partir de esta idea, la obra plantea una pregunta: ¿qué ocurre cuando los intereses individuales, el dinero o la búsqueda del poder se convierten en prioridades capaces de desplazar otros aspectos de la vida? Para desarrollar este cuestionamiento, Rojas utiliza como analogía algunas ideas asociadas al neoliberalismo y las lleva hasta un extremo en el que todo parece justificable con tal de conseguir un resultado.

El conflicto aparece cuando esa lógica se enfrenta a la relación con la mamá. Allí surge lo absurdo de intentar aplicar este tipo de razonamiento a un vínculo construido alrededor del amor y el cariño. Por eso, las diferentes formas de “matarla” terminan convirtiéndose en situaciones ridículas que hacen parte del juego que propone el actor.

La comedia se convierte así en una herramienta para burlarse de una manera ególatra de enfrentar la vida, en la que no importa cómo se consiga algo siempre y cuando se logre el objetivo. Rojas lleva esta postura al extremo para evidenciar, desde el humor, lo absurdo de asumir la existencia bajo esa lógica.

“Cuatro maneras de matar a la mamá” no busca convertir esta reflexión en un discurso solemne, la propuesta toma una idea incómoda, la exagera y la convierte en situaciones cómicas, en las que las decisiones de los personajes terminan haciendo evidente lo disparatado de esta forma de entender la vida.

No se trata de justificar la violencia ni de presentar un crimen, sino de utilizar el teatro y la comedia para cuestionar una determinada manera de relacionarse con el mundo.