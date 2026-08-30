88 personas han muerto en siniestros viales este año en las carreteras del Huila

Neiva

En lo corrido de 2026, 88 personas han perdido la vida en siniestros viales en el Huila, según el balance entregado por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía. La principal preocupación está relacionada con el comportamiento de los motociclistas y el exceso de velocidad.

La Mayor Marta Liliana Lozada, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Huila, explicó que las autoridades mantienen acciones de prevención y control en las principales vías del departamento. “Cuando revisamos el motivo por el cual se presentan estos siniestros, pues en su gran mayoría es por el irrespeto de las señales de tránsito”, señaló.

Entre las conductas que más inciden en los siniestros están los adelantamientos en lugares prohibidos, en curvas y sobre doble línea. La mayor Marta Liliana Lozada también señaló que el exceso de velocidad es la segunda infracción que más accidentes genera entre los motociclistas. Los controles con radares y alcoholímetros se mantienen en las vías del departamento, principalmente durante los fines de semana.

En materia de seguridad, la Policía de Carreteras reportó 329 capturas, la recuperación de 67 vehículos hurtados y la incautación de 21 armas de fuego y 1.270 cartuchos. También fueron incautados más de 4.000 kilos de marihuana, más de 740 kilos de clorhidrato de cocaína y 324 kilos de base de coca, en operativos adelantados en las vías del departamento.