GTA VI llega con una selección musical de grandes artistas, estos son los confirmados

Grand Theft Auto no solo se ha convertido en una de las franquicias más importantes de los videojuegos; también ha construido una identidad propia a través de la música. Desde GTA III, Vice City, San Andreas, GTA IV y GTA V, las emisoras de radio han acompañado de manera permanente a los jugadores con canciones de diferentes épocas y géneros.

Ahora, GTA VI prepara una nueva variedad de selección musical para acompañar la historia de Jason y Lucía por Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida, con Vice City como uno de sus principales escenarios.

Entre los artistas que ya han sido identificados el tráiler oficial, los adelantos y materiales presentados por Rockstar aparecen Tom Petty, The Pointer Sisters, Def Leppard, Depeche Mode y Phil Collins. A ellos se suman nombres relacionados con el hip-hop y los sonidos urbanos como Birdman, Lil Wayne, Sexyy Red y Tay Keith.

La elección mantiene una de las características más reconocibles y recordadas de la franquicia: mezclar clásicos de distintas generaciones con artistas contemporáneos, creando una banda sonora que acompaña tanto la acción como los recorridos por la ciudad.

La música ha tenido un papel importante desde las primeras entregas. Vice City, por ejemplo, es recordado por sus emisoras inspiradas en los sonidos de los años 80, mientras que San Andreas apostó por géneros como el hip-hop, el funk, el rock y el country. En GTA V, Rockstar amplió todavía más la propuesta musical con múltiples estaciones y una selección que reunió artistas de diferentes estilos.

Para GTA VI, Rockstar todavía no ha presentado el listado completo de canciones y artistas, ya que buscan adentrarse a las entregas musicales latinoamericanas, por lo que los nombres que aparecen en rumores o filtraciones deben diferenciarse de las confirmaciones oficiales.

El videojuego tiene previsto su lanzamiento el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Mientras llega la fecha, la pregunta también queda en el aire para los amantes de la música: ¿qué otros artistas terminarán poniendo banda sonora a las calles de Vice City?

Créditos: Rockstar Games