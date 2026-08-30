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30 ago 2026 Actualizado 22:47

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Falleció una niña de 12 años, víctima de siniestro vial en el Carmen de Bolívar

Los hechos se presentaron hace algunos días pero se confirmó su deceso en un centro asistencial

Colprensa

Colprensa

Colprensa
Cartagena
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Una colisión entre una motocicleta y un vehículo dejó sin vida a una niña, de 12 años en el municipio de El Carmen de Bolívar.

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La menor de edad permanecía bajo atención médica tras sufrir un el accidente de tránsito hace algunos días.

La menor se movilizaba como parrillera en una motocicleta por la Troncal de Occidente, cuando ocurrió el accidente a la altura del sector conocido como Cuatro Bocas, frente al estadero La Gozadera, en jurisdicción de El Carmen de Bolívar.

La niña estudiaba en la Institución Educativa de Promoción Social, en El Carmen de Bolívar.

Las autoridades investigan el siniestro y se estudian varias hipótesis.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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