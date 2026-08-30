Capturados dos presuntos expendedores de drogas en San Cristóbal, Bolívar

La información entregada por la comunidad volvió a ser clave para ponerle freno al presunto expendio de drogas en San Cristóbal, Bolívar. Dos hombres fueron capturados por la Policía Nacional luego de ser señalados de, presuntamente, comercializar sustancias alucinógenas en el municipio.

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Según la información conocida, habitantes del sector alertaron a los uniformados sobre la presencia de estas personas y sus supuestas actividades relacionadas con el microtráfico.

Con los datos suministrados por la ciudadanía, las Zonas de Atención Policial llegaron hasta el lugar señalado y ubicaron a los dos sospechosos. Durante el procedimiento de registro les habrían encontrado varias dosis de base de coca y bazuco.

Los dos hombres fueron capturados y dejados a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Será un juez quien defina su situación judicial.

Para la Policía, el resultado demuestra la importancia de que los ciudadanos denuncien oportunamente los hechos que afectan la tranquilidad de sus barrios y municipios.

“Seguimos cerrándole espacios al microtráfico en nuestros municipios. La información suministrada por la comunidad es fundamental para identificar y capturar a quienes pretenden afectar la tranquilidad de nuestros barrios con la comercialización de sustancias estupefacientes. Invitamos a los ciudadanos a continuar denunciando”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades indicaron que continuarán fortaleciendo los controles y patrullajes en San Cristóbal, en el marco de la estrategia ‘Por un Bolívar Más Seguro’, con el propósito de combatir el tráfico local de estupefacientes y preservar la convivencia ciudadana.