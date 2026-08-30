Autoridades realizaron varios cierres preventivos de establecimientos en Magangué

La noche en Magangué también está bajo la lupa de las autoridades. Un operativo de control adelantado en establecimientos nocturnos permitió verificar las condiciones en las que funcionan varios negocios y detectar que algunos, según el reporte oficial, no contarían con toda la documentación requerida para desarrollar su actividad.

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La intervención fue orientada por la Alcaldía de Magangué y contó con la participación de la Secretaría General y del Interior, encabezada por Candelaria Valdelamar, además del acompañamiento de uniformados de la Policía Nacional y otras autoridades municipales.

Durante el recorrido, los funcionarios ingresaron a diferentes establecimientos para verificar documentos, condiciones de funcionamiento y el cumplimiento de las disposiciones establecidas para este tipo de actividades comerciales.

El balance entregado por la Policía Nacional y la administración municipal señala que una parte importante de los establecimientos inspeccionados presentaba novedades relacionadas con la documentación exigida. Ante estas situaciones se adoptaron medidas preventivas y también se desarrollaron jornadas pedagógicas con propietarios y administradores.

Como resultado de las verificaciones, varios establecimientos fueron objeto de cierres preventivos. Las autoridades insistieron en que el propósito de estos controles es garantizar que la actividad nocturna se desarrolle dentro de la legalidad y contribuya a preservar la tranquilidad de los habitantes.

“Estos controles se realizan de manera articulada con las autoridades municipales para fortalecer la convivencia y la seguridad. Nuestro llamado a propietarios y administradores es a cumplir todos los requisitos establecidos y desarrollar sus actividades dentro de la legalidad. Los controles continuarán en Magangué y en los diferentes municipios del departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

En el operativo también participaron la Guardia de Control Urbano, el inspector de Policía Luis Miguel Isaza y funcionarios de las secretarías de Hacienda y General, quienes adelantaron las verificaciones correspondientes dentro de sus competencias.

Las autoridades anunciaron que estas intervenciones se repetirán periódicamente en distintos sectores de Magangué. El mensaje para los establecimientos nocturnos es claro: quien abra sus puertas deberá tener sus documentos en regla y cumplir las normas de convivencia y funcionamiento.