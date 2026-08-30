Aumentan las fallas en el servicio de energía eléctrica en Cartagena

En sesión extraordinaria de este domingo, el concejal Armando Córdoba manifestó su preocupación por los frecuentes cortes del servicio de energía eléctrica que se vienen registrando en la ciudad, señalando que las interrupciones, que en algunos casos se extienden por uno, dos y hasta tres días, afectan directamente la calidad de vida, la economía y los derechos de los ciudadanos, especialmente de los adultos mayores y de las personas que dependen del servicio para atender sus necesidades básicas y de salud.Como ejemplo, mencionó las afectaciones registradas en sectores como Los Alpes y Los Caracoles.

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Córdoba solicitó que, durante el próximo periodo ordinario, el Concejo cite a Afinia para que explique las causas de las fallas y pidió a la Administración Distrital, a través de la Oficina de Servicios Públicos, adelantar las gestiones necesarias para abordar esta problemática. Asimismo, planteó la necesidad de analizar técnicamente la situación de las tarifas de energía, que, según señaló, continúan aumentando mientras la calidad del servicio presenta deficiencias.

La concejal Laura Díaz respaldó la intervención de Córdoba frente a las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica que presta Afinia en distintos sectores de Cartagena, señalando que la situación ha llegado, en algunos barrios, a la suspensión prolongada del servicio. Indicó que este tema debe continuar siendo objeto de control político durante las sesiones ordinarias de octubre, por tratarse de un servicio público fundamental que requiere garantías y el acompañamiento de las instituciones.

Asimismo, advirtió que las deficiencias en el servicio de energía pueden desencadenar otras problemáticas en la ciudad, como protestas ciudadanas, afectaciones a la movilidad y situaciones de seguridad, por lo que hizo un llamado urgente a la junta directiva de Afinia para adoptar medidas contundentes que permitan garantizar a los cartageneros un servicio eléctrico adecuado y continuo.

La concejal Mónica Villalobos se sumó a las preocupaciones expresadas por sus colegas frente a la deficiente prestación del servicio de energía eléctrica por parte de Afinia. Recordó que días atrás ya había advertido sobre esta situación y señaló que, en esta oportunidad, las afectaciones se presentaron en el barrio Los Caracoles.

Villalobos cuestionó que, pese a las interrupciones del servicio, las facturas continúen llegando puntualmente y con tarifas elevadas, y consideró necesario que la empresa explique a los cartageneros las razones de esta situación. Asimismo, manifestó que, si existen dificultades financieras de la empresa, estas deben ser resueltas por las autoridades competentes, sin trasladar sus efectos a los ciudadanos mediante cortes prolongados del servicio.

Finalmente, respaldó la propuesta de realizar un debate de control político durante las sesiones ordinarias, con el propósito de que Afinia responda por las fallas y presente soluciones frente a las constantes interrupciones que afectan a diferentes barrios de Cartagena.