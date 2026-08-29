Ejército investiga denuncias por fiestas, acoso y presunta prostitución en el Batallón Tenerife

Neiva

Una investigación publicada por la revista SEMANA reveló presuntos casos de consumo de licor, fiestas, promiscuidad, acoso y una supuesta red o “catálogo” de soldados dentro del Batallón Tenerife, en Neiva, unidad adscrita a la Novena Brigada del Ejército.

Según los documentos conocidos por la revista, testimonios de mujeres uniformadas señalaron presuntas relaciones entre soldados y superiores, salidas sin los permisos correspondientes y comportamientos que habrían afectado la disciplina militar. También se mencionan supuestos casos de acoso sexual y situaciones de violencia intrafamiliar.

Frente a estas denuncias, la Novena Brigada emitió un comunicado asegurando que, desde 2025, fueron ordenadas acciones administrativas, disciplinarias y penales, las cuales continúan en curso ante las autoridades competentes. La institución afirmó además que ya se han adoptado medidas relacionadas con los hechos y que se respeta el debido proceso y la reserva legal.

El Ejército reiteró su política de cero tolerancia frente a conductas contrarias a la ley, la disciplina y los valores institucionales. De igual manera, sostuvo que las actuaciones individuales no representan el comportamiento de la institución ni comprometen su capacidad operacional, y aseguró que continuará colaborando con los organismos de control.