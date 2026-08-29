Ejército investiga denuncias por fiestas, acoso y presunta prostitución en el Batallón Tenerife
Una investigación de SEMANA expuso presuntas irregularidades dentro de la unidad militar.
Neiva
Una investigación publicada por la revista SEMANA reveló presuntos casos de consumo de licor, fiestas, promiscuidad, acoso y una supuesta red o “catálogo” de soldados dentro del Batallón Tenerife, en Neiva, unidad adscrita a la Novena Brigada del Ejército.
Según los documentos conocidos por la revista, testimonios de mujeres uniformadas señalaron presuntas relaciones entre soldados y superiores, salidas sin los permisos correspondientes y comportamientos que habrían afectado la disciplina militar. También se mencionan supuestos casos de acoso sexual y situaciones de violencia intrafamiliar.
Frente a estas denuncias, la Novena Brigada emitió un comunicado asegurando que, desde 2025, fueron ordenadas acciones administrativas, disciplinarias y penales, las cuales continúan en curso ante las autoridades competentes. La institución afirmó además que ya se han adoptado medidas relacionadas con los hechos y que se respeta el debido proceso y la reserva legal.
El Ejército reiteró su política de cero tolerancia frente a conductas contrarias a la ley, la disciplina y los valores institucionales. De igual manera, sostuvo que las actuaciones individuales no representan el comportamiento de la institución ni comprometen su capacidad operacional, y aseguró que continuará colaborando con los organismos de control.