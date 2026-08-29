UNGRD envía cuatro carrotanques para reforzar la atención de incendios forestales en Tolima

Tolima

Desde el Centro Nacional Logístico, ubicado en Mosquera, Cundinamarca, salieron los cuatro carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), enviados para apoyar las labores de atención y control de las conflagraciones en diferentes municipios del departamento.

La gestión fue adelantada por la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa en territorio. De los cuatro vehículos prestados, tres cuentan con una capacidad de 15.000 litros y uno con capacidad para 8.000 litros de agua.

“Significa una esperanza para el Tolima. Llevarnos estos carrotanques desde el Centro Nacional Logístico, con nuestro equipo operativo de la Gobernación y junto con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, nos permite fortalecer las capacidades en esta emergencia frente a los incendios que venimos presentando”, afirmó Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.

Los vehículos serán utilizados principalmente para apoyar el abastecimiento de agua requerido durante las labores de extinción y liquidación de incendios, además de fortalecer el suministro del recurso en comunidades que lo necesiten, especialmente en zonas donde la emergencia ha generado dificultades para acceder al agua.

“Queremos reafirmar todo el compromiso que ha existido desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo con el departamento del Tolima. Desde el primer momento nos han acompañado y ayudado a fortalecer las capacidades para afrontar este difícil momento que nos está atacando”, señaló Lozano.

Se espera que los carrotanques lleguen a las comunidades más afectadas de municipios como San Luis, Coello, Ortega, Valle de San Juan y Suárez, entre otros.