Fedearroz alerta que intensas sequías dejan sin agua a distritos de riego del Tolima

Tolima

El presidente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), Rafael Hernández, reveló que las intensas sequías han obligado a los principales distritos de riego del Tolima a disminuir el agua con la que surten los cultivos, debido a la disminución de los caudales en los ríos abastecedores, como el Coello y Saldaña.

En su reciente visita a Ibagué, el presidente señaló que actualmente avanza la recolección de la cosecha en medio de bajos rendimientos debido a los impactos de las altas temperaturas sobre la floración del arroz.

“Especialmente en la noche, cuando la temperatura mínima debe ser más baja, pero está muy cerca a la temperatura diurna, entonces eso provoca un fenómeno que se llama vaneamiento del arroz, y eso baja el rendimiento o productividad”, explicó.

Hernández agregó que extensas áreas de los cultivos quedarán sin agua por las restricciones implementadas desde los distritos de riego, los cuales se vieron obligados a implementar racionamientos por la disminución de caudales.

“Va a quedar mucho arrocero sin poder sembrar y muchas personas que viven directa o indirectamente del arroz, sin empleo. Esto es un tema muy grave. Precisamente buscamos soluciones junto a la gobernadora del Tolima, a través del tamo de arroz como alimento para sostener el ganado que no tiene qué comer en los potreros por los incendios forestales”, acotó.

Uno de los primeros distritos en restringir o suspender la distribución del líquido es UsoCoello, que cerró su canal Jaramillo, el cual surte a cerca de 2 mil hectáreas. “Muchas fincas van a quedar sin agua, no van a poder sembrar arroz ni cultivos cercanos como el maíz, y eso va a traer como consecuencia más desempleo y más pobreza en la región”, enfatizó.

Por último, Fedearroz le pidió a los distritos de riego que, por lo menos, suspendan el cobro de las tasas fijas por uso de agua para los predios donde se suspenderá el servicio.

“No va a haber agua para nada, pero se le va a cobrar a los agricultores la tasa y mantenimiento del canal por un agua que no va a existir. Por lo menos no cobren las tarifas fijas”, sentenció.