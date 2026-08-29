A prisión funcionaria de la DIAN señalada de estafar con falsos remates en el Tolima

Tolima

Como Mónica Paola Bonilla Valderrama fue identificada la funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que fue imputada por el delito de estafa agravada y enviada a prisión de manera preventiva por un juez de la República.

Según la investigación, la servidora pública habría ofrecido gestionar la compra de bienes muebles e inmuebles próximos a ser rematados por la entidad, engañando así a por lo menos cinco víctimas en Ibagué y Armero Guayabal, Tolima.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, entre 2017 y 2022, al parecer, aprovechó su cargo para comprometerse con diferentes personas a realizar gestiones ante un superior para conseguirles facilidades en la adquisición de propiedades a costos más bajos.

Sin embargo, para reservar o separar dichos inmuebles, les exigía consignar determinadas sumas de dinero.

“Con el propósito de dar apariencia de legalidad a la maniobra, presuntamente remitía a los interesados documentos con logotipos y membretes institucionales, utilizando el nombre de una exfuncionaria que se encontraba pensionada, y les pedía firmarlos para formalizar el supuesto negocio”, detalló la Fiscalía.

Convencidas de que se trataba de transacciones reales y lícitas, las víctimas realizaron consignaciones, tanto a cuentas bancarias de la procesada como en efectivo, por un valor cercano a los 300 millones de pesos.

En uno de los casos, una familia entregó 85 millones de pesos para acceder a una vivienda que figuraba en un listado de bienes en remate, lo cual no correspondía a la realidad.

Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá, en un operativo coordinado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas, no aceptó el cargo imputado y el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.