Un herido dejó ataque sicarial en el sur de Cartagena
La víctima presenta anotaciones judiciales
Una persona resulta lesionada con arma de fuego en el barrio El Nazareno en el sur occidente de Cartagena.
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Los hechos ocurrieron en el sector Pino Verde, donde resultó lesionado Sebastián de Arco, conocido con el alias de ‘Ojitos Lindos’, a quien le registran dos anotaciones judiciales, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con información conocida por las autoridades, De arco, fue agredido por dos sujetos que se movilizaban en moto.
Las autoridades, se encuentran recolectando los elementos materiales probatorios, que les permita identificar y capturar a los responsables.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...