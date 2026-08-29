Un herido dejó ataque sicarial en el sur de Cartagena

Dos hombres resultan heridos en ataques armados en Cúcuta y su área metropolitana. / Foto: Camilo Picón.

Una persona resulta lesionada con arma de fuego en el barrio El Nazareno en el sur occidente de Cartagena.

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Los hechos ocurrieron en el sector Pino Verde, donde resultó lesionado Sebastián de Arco, conocido con el alias de ‘Ojitos Lindos’, a quien le registran dos anotaciones judiciales, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con información conocida por las autoridades, De arco, fue agredido por dos sujetos que se movilizaban en moto.

Las autoridades, se encuentran recolectando los elementos materiales probatorios, que les permita identificar y capturar a los responsables.