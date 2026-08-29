Proponen programa público-privado de rebancarización para combatir el gota a gota

En su discursode clausura de la 60ª Convención Bancaria,Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), destacóque ahora el gran reto del país y de la banca es aumentar hasta el 75% la proporción de adultos con crédito formal. Manifestó que esto implicaría pasar de 20 millones a 30 millonesde adultos con al menos un crédito, lo que supone un esfuerzo para incorporar a 10 millones de colombianos al sistema de crédito formal.

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El líder gremial señaló que la mitad de esa meta, 5 millones de personas, podría lograse rápidamente con estrategias conjuntas de rebancarización. Vale la pena destacar que, en Colombia, según el último Reporte de Inclusión Financiera (RIF), revelado por la Banca de las Oportunidades, 20,3 millones de adultos cuentan con al menos un producto de crédito formal, lo que representa el 51,6% de esta población.

Para avanzar en ese frenteMalagón propuso crear, en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, una comisión por rebancarización que incentive y haga viables estos desembolsos.

Otra de las propuestas para avanzar en ese frente es consolidar las garantías estatales existentes en una línea para las personas que necesitan una segunda oportunidad para volver a acceder al crédito formal.

También señaló que se debe revisar la metodología de la tasa de usura, pues el cálculo actual termina cerrándoles la puerta del crédito formal precisamente a una porción importante de adultos colombianos. En ese sentido, propuso modificar el Decreto 2555 de 2010 para separar las modalidades de crédito comercial y de consumo, y calcularla utilizando exclusivamente tasas de mercado, excluyendo aquellas de redescuento que reducen artificialmente el límite.

“Creemosquepodemosrebancarizara5millonesdeadultos.Estotienequeserun propósitonacional.Avanzarenestameta es,enúltimas,arrancarleclientesalgota a gota y devolverles una oportunidad en la banca formal”, afirmó.