Inauguran Playa 4, nueva zona de baño inclusiva con servicios para disfrute de todos en Bocagrande

Inauguran Playa 4, una nueva zona de baño inclusiva con servicios para el disfrute de todos en Bocagrande

Cartagena continúa avanzando en la transformación y modernización de sus playas con la puesta en funcionamiento de Playa 4 de Bocagrande, una nueva zona de baño inclusiva creada para que propios y visitantes puedan disfrutar del mar en condiciones de mayor comodidad, accesibilidad y bienestar, administrada por Distriseguridad, a través de su proyecto de Seguridad en Playas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este nuevo espacio se suma a la oferta de zonas de baños inclusivas de la ciudad, como Playa 5, consolidando una apuesta por escenarios turísticos en los que todas las personas puedan vivir la experiencia de disfrutar del mar. Playa 4 cuenta con silla anfibia, elemento que facilita el acceso de personas con movilidad reducida a la zona de baño, promoviendo un turismo más accesible e incluyente.

La nueva playa también dispone de baños y una pasarela de acceso, infraestructura que permite mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar su desplazamiento hacia la zona de playa.

Como parte de su oferta de servicios, Playa 4 incorpora además una zona de masajes, pensada para quienes buscan un espacio de descanso y relajación frente al mar, convirtiendo la visita en una experiencia que va más allá del tradicional día de playa.

Otro de sus atractivos es la plaza de comercio, un espacio destinado a fortalecer las oportunidades de los emprendedores locales y ampliar la oferta para los visitantes, en este lugar se podrán adquirir artesanías, sombreros, camisetas, dulces típicos y bebidas, productos que hacen parte de la identidad y de la dinámica comercial y turística de Cartagena.

“Teníamos el compromiso de seguir mejorando estas playas, porque son las playas más grandes y visitadas. Son las que más visitan los turistas nacionales y disfrutan los cartageneros; por lo que merecen contar con todos los servicios y accesibilidad para que nadie se sienta excluido en el disfrute de nuestra ciudad. Los baños, las plataformas, la posibilidad de que personas con movilidad reducida pudieran acceder a la playa”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Ahora incluimos en esta playa 4 varias amenidades, aparte del módulo de baño. Aparte de la posibilidad de tener una plataforma de acceso para personas con movilidad reducida, tenemos algo novedoso: una área comercial y una zona profesional con masajistas locales; que, por su solicitud, ahora se harán dos más en el resto de la costa playera. Y, obviamente, con listado de precios bien establecidos”.

Con la inauguración de Playa 4, la Alcaldía de Cartagena, a través de Distriseguridad, continúa fortaleciendo los espacios turísticos de ciudad bajo una visión que integra accesibilidad, recreación, bienestar, cultura y economía local, generando mejores condiciones para el disfrute de las playas y nuevas oportunidades para quienes desarrollan actividades comerciales y de servicios en estos escenarios.

Zona de Bienestar, la gran novedad de playa 4

Como parte de la experiencia que ofrece Playa 4, los visitantes encontrarán una zona de masajes relajantes, con diferentes alternativas de servicio y una oferta que contempla reflexología de pie, masaje de cervicales, masaje completo y medio masaje con valores que occilan entre los $60.000 y $200.000.

De esta manera, Playa 4 ofrece más que un espacio para disfrutar del mar, también alternativas de descanso, bienestar y relajación, complementando la experiencia de quienes visitan esta nueva zona de baño inclusiva.

Reordenamiento de sus playas con miras a la segunda fase del Malecón del Mar

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo y Distriseguridad, con Playas 4 y 5, avanza en el proceso de reordenamiento del borde de playa en Bocagrande, con el propósito de recuperar y liberar espacios que permitan mejorar la movilidad y preparar esta zona para los proyectos de transformación urbana que contempla la ciudad a futuro.

En este proceso, el Distrito viene adelantando conversaciones con las personas que desarrollan actividades y ocupan espacios fijos en la zona, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan reorganizar el área y garantizar que las intervenciones se realicen de manera concertada.

Se contempla que, una vez se definan estas decisiones, se pueda liberar el espacio necesario para ampliar la entrada y salida del sector con dos carriles adicionales, mejorando las condiciones de movilidad y acceso.

Esta intervención también está articulada con la visión de expansión del Malecón del Mar, cuya segunda fase proyecta llegar hasta este sector de la ciudad. La apuesta del Gobierno Distrital es anticiparse a las necesidades futuras y garantizar desde ahora el espacio necesario para que Cartagena pueda seguir creciendo y transformando su frente costero.

“Estamos pensando en el futuro. El futuro indica que el Malecón del Mar vendrá hacia este sector y que aquí tenemos espacio suficiente para ampliar a dos carriles más la entrada y salida”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

Y concluyó: “Y esa Fase 2 no es el final, solo el puente que necesitamos para avanzar con la Fase 3 del Gran Malecón del Mar hasta El Laguito”.