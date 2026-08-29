Gobernador Arana y alcalde Turbay recorren la ruta del Gran Fondo Nairo Quintana

La vía de La Línea avanza a buen ritmo y todo apunta a que estará completamente recuperada para recibir, el próximo mes de octubre, a Nairo Quintana, sus invitados internacionales y cientos de ciclistas que participarán en el Gran Fondo Nairo Quintana, una de las grandes citas deportivas que tendrá a Bolívar como escenario.

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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, recorrieron este sábado parte de la ruta definida para el evento ciclístico, especialmente el tramo de la vía de La Línea, donde verificaron de primera mano el avance de las obras de recuperación que adelanta el departamento.

Durante el recorrido, las autoridades destacaron la importancia de contar con una vía en óptimas condiciones no solo para garantizar el desarrollo del Gran Fondo, sino también para mejorar la movilidad, fortalecer la conectividad entre los municipios y brindar mejores condiciones a las comunidades que utilizan diariamente este corredor vial.

La jornada hace parte de la preparación para la llegada de Nairo Quintana y sus invitados internacionales, quienes recorrerán diferentes municipios de Bolívar en una travesía que permitirá promover el deporte, el turismo y las riquezas culturales y paisajísticas del territorio.

La ruta contempla el paso por municipios como Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal y Arroyohondo, para posteriormente continuar hacia Turbaco y Arjona. El Gran Fondo Nairo Quintana se realizará del 9 al 11 de octubre, convirtiendo a Bolívar en escenario de una experiencia que busca conectar a Cartagena con los municipios y mostrar todo el potencial del departamento.

“Quisimos ver el avance de las obras en compañía de miembros del equipo de Nairo Quintana y del alcalde de Cartagena, porque queremos que el mejor ciclista de Colombia de todos los tiempos quede a gusto y que el evento quede en la historia de Bolívar. Además, queremos que la comunidad quede a gusto con una vía de lujo”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, destacó el trabajo que viene realizando la Gobernación de Bolívar y aseguró que la ciudad también estará preparada para recibir y homenajear al campeón colombiano.

“Desde aquí, desde Soplaviento, le podemos decir a Nairo que esté tranquilo, que el gobernador está haciendo las cosas muy bien y que desde Cartagena también estaremos listos para hacerle el reconocimiento que se merece. Todo está quedando de mil maravillas”, aseguró Turbay.

El recorrido también representa una oportunidad para seguir posicionando a Bolívar como un destino que va mucho más allá de Cartagena, aprovechando el deporte como vehículo para impulsar el turismo, dinamizar las economías locales y visibilizar los atractivos de los municipios.

Con la recuperación de la vía de La Línea y la realización del Gran Fondo Nairo Quintana, Bolívar se prepara para recibir una gran fiesta deportiva que unirá ciclismo, turismo, infraestructura, territorio y comunidad, en una ruta que permitirá descubrir nuevas experiencias del departamento.