Feria ‘Otras lecturas de nuestra historia’ impactó a cerca de 900 estudiantes de Cartagena y Bolívar

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), participó el pasado 26 de agosto con la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias y en articulación con la Red de Museos de Cartagena y Bolívar, en la Feria de Lectura y Escritura Creativa “Otras lecturas de nuestra historia. Lee y sueña: donde los libros cobran vida”, organizada por la Caja de Compensación Familiar Comfenalco, a través del Departamento de Protección Social y el programa Jornada Escolar Complementaria.

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Realizada en el Centro Recreacional Takurica de Comfenalco, la feria tuvo como eje “Los libros cobran vida”, una propuesta que invitó a explorar historias, personajes, mundos imaginarios y diversas formas de expresión a través de la palabra y las manifestaciones culturales. La jornada reunió a estudiantes de primaria y secundaria, docentes, padres de familia, mediadores de lectura, acompañantes e instituciones aliadas.

Desde la Red Distrital de Bibliotecas, la participación estuvo orientada a mostrar cómo estos espacios pueden convertirse en escenarios de encuentro, creación y expresión, llevando al público experiencias que conectaron la lectura con la identidad, la memoria, la cultura y los intereses de niños y jóvenes.

Desde la estrategia LEO (Lectura, Escritura y Oralidad) se fortalecieron procesos de inclusión con la actividad “Arma la frase” a través del alfabeto de señas. Y por otro lado, se realizaron dinámicas como lectura en voz alta de cuentos cortos con la metodología de trabalenguas y la diferenciación de textos escritos y videográficos.

La Etno Biblioteca Pública de Tierra Baja presentó el Rincón de la Memoria, con el taller “Frases que cuentan historias”, además de una experiencia de lectura en voz alta basada en literatura étnica. De esta manera, los participantes pudieron acercarse a relatos y expresiones vinculadas con la memoria y los saberes de las comunidades afrodescendientes.

Por su parte, la Biblioteca Champetúa (Biblioparque San Francisco), llevó una muestra sobre la historia de la champeta y su reconocimiento como patrimonio, acompañada de una atarraya literaria con frases champetúas, una exposición de “picós” pequeños y el “caldero literario”, integrando la lectura con una de las manifestaciones culturales más representativas del Caribe.

Los jóvenes también encontraron un espacio para expresarse a través de “La Palabra Tiene la Voz”, una estrategia de extensión bibliotecaria de la Biblioteca Pública de Pontezuela, que utilizó la lectura como punto de partida para conversar sobre experiencias, emociones, sueños y temas de interés juvenil, mediante un espacio de diálogo y micrófono abierto.

La oferta bibliotecaria se complementó con “Diviértete jugando”, una propuesta de actividades lúdicas dirigida a niños y niñas por la Biblioteca Pública de Bayunca, demostrando que el juego también puede ser una puerta de entrada a la lectura, el aprendizaje y la creatividad.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, resaltó el valor de estos espacios de articulación: “La cultura se construye cuando logramos conectar nuestras bibliotecas, nuestros museos y nuestros territorios con las nuevas generaciones. Estos encuentros nos permiten acercar a niños y jóvenes a la lectura y al patrimonio desde experiencias creativas, participativas y significativas. Realmente fue una experiencia muy significativa tanto para los niños como para nuestros bibliotecarios”.

Articulación con la Red de Museos de Cartagena y Bolívar

La jornada contó además con la participación de la Red de Museos de Cartagena y Bolívar, que estuvo presente a través del Museo Histórico de Cartagena, Museo del Oro Zenú, Casa Museo Rafael Núñez y Jardín Botánico de Cartagena “Guillermo Piñeres”. Su participación permitió acercar a los niños y niñas a la historia, los objetos y los lugares emblemáticos de Cartagena, mediante actividades lúdicas y creativas.

La Casa Museo Rafael Núñez presentó y socializó el fanzine “Una casa en todas partes”, compartiendo su historia y proponiendo una reflexión sobre la casa como espacio de memoria, relatos y experiencias. Asimismo, se desarrollaron actividades de narración oral en el taller de memoria visual “Las cosas de la casa del barrio”, acercando a los participantes a la imaginación, los objetos y las memorias de sus entornos cotidianos.

El Museo Histórico de Cartagena realizó actividades con materiales didácticos que promovieron la observación, la imaginación y el aprendizaje. Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer elementos representativos de la Independencia, como la cuadrilonga, así como personajes históricos fundamentales como Pedro Romero y Juan José Nieto. Además, se acercaron a las culturas prehispánicas de la región, especialmente a los calamaríes.

El Jardín Botánico Guillermo Piñeres presentó RAÍCES (Red de Aprendizaje, Interpretación y Conservación para la Educación y la Sostenibilidad), su estrategia de educación ambiental y apropiación social del conocimiento. Durante la feria, se compartieron con los jóvenes participantes diferentes productos y experiencias desarrollados desde el programa, utilizando recursos pedagógicos, materiales gráficos y actividades didácticas.

El Centro Cultural del Banco de la República (Biblioteca Bartolomé Calvo y Museo del Oro Zenú) utilizó las maletas viajeras y didácticas disponibles para incentivar la lectura, la exploración y el disfrute de sus colecciones arqueológicas, etnográficas y bibliográficas disponibles en todos sus centros culturales para préstamo gratuito a los colegios, bibliotecas, y organizaciones civiles de la ciudad.

Con esta participación, el IPCC continúa fortaleciendo la articulación entre sus redes culturales y apoyando escenarios que acercan la lectura, el patrimonio y la cultura a las comunidades educativas de Cartagena y Bolívar.