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29 ago 2026 Actualizado 02:45

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Entregan primeras hornillas ecológicas a familias rurales del Huila

En Santa María comenzó la entrega de un proyecto que llegará a 1.000 hogares rurales de 17 municipios.

Las familias beneficiadas son aquellas que no cuentan con servicio de gas domiciliario y mantienen el uso tradicional de leña. Foto Gobernación del Huila

Las familias beneficiadas son aquellas que no cuentan con servicio de gas domiciliario y mantienen el uso tradicional de leña. Foto Gobernación del Huila

Las familias beneficiadas son aquellas que no cuentan con servicio de gas domiciliario y mantienen el uso tradicional de leña. Foto Gobernación del Huila

Valentina Gasca

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En Santa María comenzó la entrega de las primeras hornillas ecológicas destinadas a familias de la zona rural que todavía utilizan leña para cocinar. En esta primera jornada, 50 hogares recibieron el beneficio que busca reducir la exposición al humo y el consumo de madera.

El proyecto contempla la instalación de 1.000 estufas ecoeficientes en 17 municipios del Huila, con una inversión a los $5.245 millones provenientes del Sistema General de Regalías. Las familias beneficiadas son aquellas que no cuentan con servicio de gas domiciliario y mantienen el uso tradicional de leña en Aipe, Algeciras, Colombia, Íquira, Garzón, Gigante, Guadalupe, Nátaga, Oporapa, Palermo, Pitalito, Santa María, Suaza, San Agustín, Tarqui, Tello y Timaná.

Las hornillas contarán con mampostería en ladrillo, cámara de combustión, horno, parrilla, plancha metálica vitrificada, ducto y chimenea para evacuar el humo, así como puertas metálicas y kit de herrajes. Su construcción se realizará durante seis meses y estará acompañada de adecuaciones en los espacios donde serán instaladas.

Además del impacto ambiental por la reducción en el consumo de leña y las emisiones contaminantes, el proyecto busca disminuir la exposición de las familias al humo dentro de las viviendas. “Estamos buscando mejorar la calidad de vida de nuestros productores, especialmente a nuestras mujeres rurales, esas mujeres valientes que día a día se levantan muy temprano a preparar nuestros alimentos en la zona rural”, señaló Óscar Eduardo Trujillo Cuenca, secretario de Agricultura y Minería del Huila.

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