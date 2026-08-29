Dominic “El Rayo Mosquera”, campeón de la 1.ª Copa Latinoamericana de BMX disputada en Perú

Neiva

Dominic Mosquera, conocido en las pistas como “El Rayo Mosquera”, continúa sorprendiendo con su talento deportivo. Con apenas dos años de edad, el pequeño representante del club Escarabajos de Rivera, Huila, se consagró campeón de la 1.ª Copa Latinoamericana de BMX, disputada en San Ramón, Perú.

El triunfo llegó luego de una competencia de alto nivel, en la que participaron niños de diferentes países de Latinoamérica. Para Alexandra Mosquera, madre de Dominic, el resultado representa el fruto de meses de preparación, acompañamiento familiar y disciplina. “Significa primero una inmensa gratitud y un orgullo que es muy difícil de describir”, expresó Alexandra Mosquera a Caracol Radio Neiva.

De acuerdo con su madre, Dominic tiene una particular motivación por el deporte y es él mismo quien pide entrenar diariamente. “Él es el que pide, el día que no puede entrenar, por ejemplo los días que veníamos viajando que no podía entrenar, Dominic se sentía como muy triste y todo el tiempo: ‘mamá quiero entrenar’ o ‘papá quiero entrenar’”, contó Alexandra.

Con este nuevo título, “El Rayo Mosquera” llegó a nueve logros deportivos, manteniéndose siempre entre los tres primeros lugares desde que alcanzó su primer podio. Para su familia, representar a Colombia en el exterior es una experiencia que va más allá de una medalla y que ha requerido más de dos meses de búsqueda de recursos, entrenamientos y apoyo. “Hay metas que nos llegan al alma y esta es una de ellas, representar a Colombia es una de ellas”, afirmó su madre.