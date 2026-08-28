Alarma en el Huila por desaparición de menores, amenazas y desplazamiento de víctimas

Neiva

La situación de seguridad en el Huila genera preocupación entre las organizaciones de víctimas, debido al incremento de hechos que afectan directamente a las comunidades. Entre los casos más sensibles se encuentran las desapariciones de niños, niñas y adolescentes, además de las amenazas contra diferentes sectores sociales.

Según, Edna Rocío Pinto, representante de las víctimas en el departamento, señaló que “también han aumentado las intimidaciones, extorsiones y presiones contra líderes y defensores de derechos humanos. Estos hechos están generando temor y obligando a varias personas a abandonar sus lugares de residencia”.

Habitantes de municipios como La Plata, La Argentina y Algeciras, donde recientemente se han presentado hechos brutales, liderados por grupos armados, ven con preocupación este panorama. Asimismo, se busca que se activen reglas que garanticen la integridad de la población civil.

También se han registrado casos de desplazamiento que no han sido reportados formalmente en Neiva, especialmente de personas de la población LGBTIQ+, Algunas víctimas se vieron obligadas a desplazarse a otros lugares de la región, donde se es ha brindado acompañamiento.