Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 ago 2026 Actualizado 17:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Neiva

Alarma en el Huila por desaparición de menores, amenazas y desplazamiento de víctimas

Víctimas denuncian aumento de desapariciones, amenazas y desplazamientos, incluso hacia otros países.

Habitantes de municipios como La Plata, La Argentina y Algeciras. Foto Redes Sociales.

Habitantes de municipios como La Plata, La Argentina y Algeciras. Foto Redes Sociales.

Habitantes de municipios como La Plata, La Argentina y Algeciras. Foto Redes Sociales.
Neiva
Añadir Caracol Radio en Google

Neiva

La situación de seguridad en el Huila genera preocupación entre las organizaciones de víctimas, debido al incremento de hechos que afectan directamente a las comunidades. Entre los casos más sensibles se encuentran las desapariciones de niños, niñas y adolescentes, además de las amenazas contra diferentes sectores sociales.

Según, Edna Rocío Pinto, representante de las víctimas en el departamento, señaló que “también han aumentado las intimidaciones, extorsiones y presiones contra líderes y defensores de derechos humanos. Estos hechos están generando temor y obligando a varias personas a abandonar sus lugares de residencia”.

Habitantes de municipios como La Plata, La Argentina y Algeciras, donde recientemente se han presentado hechos brutales, liderados por grupos armados, ven con preocupación este panorama. Asimismo, se busca que se activen reglas que garanticen la integridad de la población civil.

También se han registrado casos de desplazamiento que no han sido reportados formalmente en Neiva, especialmente de personas de la población LGBTIQ+, Algunas víctimas se vieron obligadas a desplazarse a otros lugares de la región, donde se es ha brindado acompañamiento.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir