EN VIVO | Sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY 29 de agosto 2026: premio mayor y ganadores

Logo de la Lotería de Boyacá e imágenes de referencia. Fotos: Lotería Boyacá / Getty Images

La Lotería de Boyacá es una de las más reconocidas en Colombia, destacada por su trayectoria y por entregar premios atractivos a sus jugadores. El sorteo de HOY se realiza a las 10:40 de la noche.

En este tipo de juegos, el resultado depende totalmente del azar, lo que convierte a la suerte en el factor decisivo. Esa incertidumbre es precisamente lo que despierta ilusión y expectativa, porque en cualquier momento un número puede transformar la vida de alguien.

Siga EN VIVO el sorteo de la Lotería de Boyacá HOY, 29 de agosto

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá es: Próximamente...

¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?