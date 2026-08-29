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30 ago 2026 Actualizado 00:08

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EN VIVO | Sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY 29 de agosto 2026: premio mayor y ganadores

Vea el sorteo de la Lotería de Boyacá y no se pierda los números ganadores.

Logo de la Lotería de Boyacá e imágenes de referencia. Fotos: Lotería Boyacá / Getty Images

Logo de la Lotería de Boyacá e imágenes de referencia. Fotos: Lotería Boyacá / Getty Images

Logo de la Lotería de Boyacá e imágenes de referencia. Fotos: Lotería Boyacá / Getty Images
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La Lotería de Boyacá es una de las más reconocidas en Colombia, destacada por su trayectoria y por entregar premios atractivos a sus jugadores. El sorteo de HOY se realiza a las 10:40 de la noche.

En este tipo de juegos, el resultado depende totalmente del azar, lo que convierte a la suerte en el factor decisivo. Esa incertidumbre es precisamente lo que despierta ilusión y expectativa, porque en cualquier momento un número puede transformar la vida de alguien.

Siga EN VIVO el sorteo de la Lotería de Boyacá HOY, 29 de agosto

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá es: Próximamente...

¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?

  1. Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.
  2. Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.
  3. Allí tiene dos botones para realizar su apuesta: Loti y LottiRed.
  4. Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.
  5. Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.
  6. Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.
Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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