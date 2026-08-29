Dos capturados por hurto en Turbaco y recuperada una motocicleta

La rápida reacción de los uniformados permitió la captura de dos presuntos delincuentes señalados de cometer hurtos en diferentes sectores del municipio de Turbaco.

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En la Trocha de Aguas Prietas, las patrullas de vigilancia sorprendieron a alias ‘El Pello’, de 27 años, quien presuntamente intimidaba con un arma de fuego a un ciudadano para hurtarle su motocicleta.

Durante el procedimiento, los uniformados le incautaron un arma de fuego artesanal y recuperaron la motocicleta. Según las primeras indagaciones, el capturado estaría relacionado con otros hurtos cometidos en este corredor vial.

En otro procedimiento, esta vez en el barrio San Pedro, fue capturado alias ‘Albert’, de 23 años, señalado de sustraer de una vivienda un reloj, una pulsera y dinero en efectivo, elementos avaluados en más de un millón de pesos.

Los dos capturados y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Alias ‘El Pello’ deberá responder, además, por el delito relacionado con el porte ilegal de armas de fuego.

“Continuamos fortaleciendo los controles y la reacción policial en Turbaco para hacerle frente al hurto. La denuncia y la información de la ciudadanía son fundamentales para lograr resultados contra quienes afectan la seguridad y convivencia”, sostuvo el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.

En lo corrido del año se han capturado 739 personas por hurto y se han incautado 473 armas de fuego.

La Policía Nacional invita a la comunidad a suministrar información de manera oportuna y bajo absoluta reserva a través de la Línea de Emergencia 123 o el correo electrónico mecar.sijin@policia.gov.co.