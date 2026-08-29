Cemento País sigue estrechando lazos con la SIAB en 2026
Esta unión reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo técnico, ético y sostenible de la región, respaldando la labor de quienes diseñan y construyen el futuro de Bolívar y del país.
Cemento País continúa fortaleciendo en 2026 su alianza estratégica con la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, SIAB, una agremiación de profesionales de la Ingeniería y de la Arquitectura fundada en el año 1950, con la finalidad de servirle a la sociedad colombiana en los asuntos inherentes a su competencia.
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“Para Cemento País, la SIAB representa conocimiento, experiencia y compromiso con Colombia. Seguir estrechando lazos con este gremio histórico nos permite construir país desde la técnica, la calidad y la confianza. Creemos en la ingeniería y la arquitectura local como motores de progreso”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...