Cemento País sigue estrechando lazos con la SIAB en 2026

Cemento País continúa fortaleciendo en 2026 su alianza estratégica con la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, SIAB, una agremiación de profesionales de la Ingeniería y de la Arquitectura fundada en el año 1950, con la finalidad de servirle a la sociedad colombiana en los asuntos inherentes a su competencia.

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“Para Cemento País, la SIAB representa conocimiento, experiencia y compromiso con Colombia. Seguir estrechando lazos con este gremio histórico nos permite construir país desde la técnica, la calidad y la confianza. Creemos en la ingeniería y la arquitectura local como motores de progreso”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.