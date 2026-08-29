Cartagena cuenta con 426 nuevos talentos para fortalecer el sector turístico de la ciudad

Cartagena cuenta con 426 nuevos talentos en el turismo de la ciudad que se graduaron el día de hoy, en el Teatro Adolfo Mejía, al ser participantes de las dos cohortes de la Escuela de Oficios Hoteleros y Turísticos que se desarrollaron durante el 2026 y culminar satisfactoriamente su proceso de formación, recibiendo herramientas para fortalecer sus perfiles y ampliar sus oportunidades dentro de la cadena de valor del turismo.

La Escuela es una estrategia que es articulada desde la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo; Fundación Santo Domingo, Universidad del Sinú, Cámara de Comercio de Cartagena y Fundación GitLab, y hace parte del Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos” 2024–2027, que contempla la formación de 1.363 personas en asuntos turísticos.

“Esta graduación representa mucho más que la culminación de un proceso académico. Son 426 cartageneros que hoy cuentan con nuevas herramientas, conocimientos y competencias para aportar al crecimiento del turismo y, sobre todo, para aprovechar las oportunidades que genera este sector. Desde la Secretaría de Turismo seguiremos trabajando para que la formación esté conectada con las necesidades de la industria y se traduzca en más oportunidades de desarrollo para nuestra gente”, afirmó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

Durante el 2026 se desarrollaron dos cohortes, que despertaron un amplio interés entre los cartageneros, con aproximadamente 6.850 postulaciones. Los participantes seleccionados hicieron parte de cuatro diplomados: Atención Premium en Turismo de Eventos y Congresos, Mesa y Bar; Servicios de Alojamiento en Alta Calidad; Procesos Gastronómicos e Innovación en la Cocina; y Gestión e Innovación de Servicios Turísticos.

“Se han completado seis cohortes de la Escuela de Oficios Hoteleros y Turísticos, en la que gracias al poder las alianzas cientos de cartageneros de forma gratuita fortalecen sus conocimientos y aumentan su potencial. Para la Fundación Santo Domingo, contribuir a que más personas accedan a formación pertinente y puedan conectar sus capacidades con las oportunidades del sector es una apuesta sostenible por el desarrollo de Cartagena”, manifestó Álvaro González, director regional Cartagena, Bolívar de la Fundación Santo Domingo.

La formación estuvo enfocada en el desarrollo de conocimientos y competencias técnicas relacionadas con la hotelería, gastronomía, alojamiento, mesa y bar, atención al cliente, turismo MICE, gestión e innovación de servicios turísticos. Además, los participantes tuvieron acceso a espacios prácticos y experiencias directamente relacionadas con las dinámicas de la industria, fortaleciendo la conexión entre la formación y las necesidades reales del sector.

“Desde la Cámara de Comercio de Cartagena trabajamos estratégicamente para fortalecer el tejido empresarial y contribuir a un sector turístico más competitivo, innovador y sostenible. Esta alianza nos permite impulsar la formación de talento humano conectado con las necesidades reales de las empresas, elevar la calidad de los servicios y generar nuevas oportunidades de empleabilidad. Seguiremos articulando esfuerzos que transformen el potencial de nuestra gente en progreso para Cartagena y Bolívar”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

La Escuela también incorporó formación en inglés técnico aplicado al turismo, reconociendo el carácter internacional de Cartagena y la importancia de contar con talento humano preparado para atender a visitantes nacionales y extranjeros con altos estándares de servicio.

“Desde la Universidad del Sinú, a través de estos diplomados, promovemos una visión de turismo que avance hacia la sostenibilidad, la equidad territorial y la justicia socioeconómica. En línea con la Política Nacional de Turismo, buscamos contribuir a la transformación del modelo turístico de Cartagena, trascendiendo la visión tradicional de sol y playa para consolidar un ecosistema más inclusivo, que genere oportunidades para las comunidades locales y contribuya a la protección de nuestro patrimonio natural y cultural”, afirmó Claudia Navarro, directora de Proyección Social y Extensión de la Universidad del Sinú.

Formación que se conecta con el empleo y las oportunidades

La apuesta de la Escuela va más allá de la certificación y busca que sus participantes encuentren nuevas oportunidades para desarrollar su talento y vincularse al mercado laboral. Como parte de este propósito, los graduados cuentan con espacios de conexión con empresas y aliados del sector, un ejemplo de esto es la Feria de Empleabilidad desarrollada en 2025, que facilitó el acceso de los graduados con diferentes oportunidades laborales.

La graduación se da además en un contexto de crecimiento de la actividad turística de Cartagena. Durante el primer semestre de 2026, la ciudad registró más de 4,5 millones de pasajeros movilizados a través del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, reflejando la dinámica y confianza que mantiene el destino entre viajeros nacionales e internacionales.

Con la graduación de estos 426 nuevos talentos, la Escuela de Oficios Hoteleros y Turísticos reafirma la apuesta de la Administración Distrital por invertir en las personas y por lograr que el crecimiento del turismo se traduzca en más formación, más empleabilidad y más oportunidades de desarrollo para Cartagena y sus comunidades.