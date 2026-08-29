Cargos a exalcalde de Mompox, Bolívar

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exalcalde de Mompox, Bolívar, Guillermo Arturo Santos Anaya (2020 - 2023), y al exsecretario de Planeación, Enrique Vanstrahlen Valest (2020 - 2023), por presuntas irregularidades en la construcción de tres muros de contención o jarillones, obras contratadas por un poco más de $ 7.300 millones.

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La Procuraduría Provincial de Instrucción de Magangué, Bolívar, los investiga porque al parecer los entonces funcionarios habrían incurrido en posibles omisiones relacionadas con el seguimiento, vigilancia y control sobre la ejecución de las obras, que tenían como objetivo prevenir la erosión y las inundaciones en seis corregimientos de Mompox, así como en la cabecera del municipio.

Los corregimientos que se beneficiarían con esas obras son San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa, Travesía, Bomba y La Lobata, ubicados a orillas del río Magdalena.

El órgano de control señaló que al parecer se habrían presentado deficiencias e incumplimientos relacionados con las cantidades de obras efectivamente ejecutadas y las especificaciones técnicas contractualmente establecidas, con la consecuente afectación de los fines de la contratación estatal y de los intereses de la entidad.

Agregó que los investigados habrían vulnerado los principios de economía y responsabilidad, pues aparentemente “omitieron el control efectivo y vigilancia de la ejecución del contrato celebrado y la garantía del adecuado funcionamiento de la supervisión e interventoría, cuando dichos principios imponen al servidor público la rigurosa vigilancia de su ejecución”.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la aparente conducta de Santos Anaya y Vanstrahlen Valest como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.