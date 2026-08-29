‘Cargado’ con base de coca capturan a presunto expendedor en Montecristo

Los controles contra el microtráfico siguen dejando resultados en el sur de Bolívar. Esta vez, un hombre de 32 años fue capturado en el municipio de Montecristo, luego de que uniformados le encontraran en su poder base de coca.

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El procedimiento se produjo durante actividades de registro y control adelantadas por la Policía Nacional, cuando los uniformados requirieron al ciudadano y realizaron el registro correspondiente.

Según la información conocida, el hombre sería un presunto expendedor de estupefacientes de la zona. Además, al verificar sus antecedentes, las autoridades establecieron que registra anotaciones judiciales por delitos relacionados con estupefacientes.

La sustancia fue incautada y el capturado quedó a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Seguimos golpeando el microtráfico en cada rincón del departamento. Nuestros policías mantendrán los controles para evitar que estas sustancias lleguen a nuestros barrios y afecten especialmente a niños y jóvenes”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía aseguró que mantendrá las acciones operativas y preventivas en Montecristo y demás municipios del sur de Bolívar, con el propósito de combatir el expendio de drogas y fortalecer la seguridad ciudadana.