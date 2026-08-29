Capturado presunto expendedor de droga en Arjona, Bolívar

Un nuevo golpe contra el microtráfico se registró en Arjona. Esta vez, las acciones de la Policía Nacional llegaron hasta el particular sector conocido como Marica el Último, donde fue capturado un hombre presuntamente dedicado a la venta de sustancias alucinógenas.

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De acuerdo con la información conocida, uniformados que adelantaban actividades de registro, control y solicitud de antecedentes observaron al sospechoso y procedieron a practicarle un registro personal.

Durante el procedimiento, los policías habrían encontrado en su poder varias dosis de sustancias alucinógenas, presuntamente listas para su comercialización en pequeñas cantidades.

La captura hace parte de las acciones que se vienen desarrollando para cerrarle espacios al microtráfico y evitar que las drogas lleguen especialmente a niños, adolescentes y jóvenes.

El hombre fue informado de sus derechos como persona capturada y posteriormente dejado a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación judicial.

“Seguiremos llegando a los barrios y sectores donde la ciudadanía nos advierta sobre la venta de estupefacientes. La información de la comunidad es fundamental para identificar estos puntos y sacar de circulación a quienes pretenden lucrarse afectando la tranquilidad y seguridad de nuestros ciudadanos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes de Arjona para que continúen denunciando oportunamente los lugares donde presuntamente se comercialicen sustancias ilícitas, garantizando absoluta reserva de la información.