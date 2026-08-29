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29 ago 2026 Actualizado 18:11

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Capturado hombre en control policial en Achí, Bolívar

Fue sorprendido durante actividades de registro adelantadas por la Policía en este municipio

Capturado hombre en control policial en Achí, Bolívar

Capturado hombre en control policial en Achí, Bolívar

Capturado hombre en control policial en Achí, Bolívar
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Un procedimiento de rutina terminó con una captura en Achí, sur de Bolívar, luego de que uniformados sorprendieran a un hombre conocido como ‘Jhonny’ portando un arma de fuego tipo revólver.

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El procedimiento fue adelantado por las Zonas de Atención Policial, que se encontraban desarrollando actividades de registro, control y solicitud de antecedentes en diferentes sectores del municipio.

Durante la intervención, los policías requirieron a ‘Jhonny’ y, al practicarle un registro, le encontraron un revólver entre sus pertenencias.

Ante el hallazgo, el hombre fue capturado y el arma de fuego incautada. Posteriormente, fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Seguimos fortaleciendo los registros y controles en los municipios del sur de Bolívar. Cada arma ilegal que sacamos de las calles representa la prevención de posibles hechos que puedan poner en riesgo la vida y tranquilidad de nuestros ciudadanos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades indicaron que estos controles continuarán en Achí y otros municipios del sur del departamento para sacar las armas ilegales de las calles y fortalecer la seguridad ciudadana.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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