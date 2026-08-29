Capturado hombre en control policial en Achí, Bolívar

Un procedimiento de rutina terminó con una captura en Achí, sur de Bolívar, luego de que uniformados sorprendieran a un hombre conocido como ‘Jhonny’ portando un arma de fuego tipo revólver.

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El procedimiento fue adelantado por las Zonas de Atención Policial, que se encontraban desarrollando actividades de registro, control y solicitud de antecedentes en diferentes sectores del municipio.

Durante la intervención, los policías requirieron a ‘Jhonny’ y, al practicarle un registro, le encontraron un revólver entre sus pertenencias.

Ante el hallazgo, el hombre fue capturado y el arma de fuego incautada. Posteriormente, fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Seguimos fortaleciendo los registros y controles en los municipios del sur de Bolívar. Cada arma ilegal que sacamos de las calles representa la prevención de posibles hechos que puedan poner en riesgo la vida y tranquilidad de nuestros ciudadanos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades indicaron que estos controles continuarán en Achí y otros municipios del sur del departamento para sacar las armas ilegales de las calles y fortalecer la seguridad ciudadana.