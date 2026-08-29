BIM inteligencia Artificial la propuesta de la Arquitecta Aury Fu para Latinoamérica

La metodología de Aury Fu busca digitalizar el control de calidad documental, un reto compartido por el sector de la construcción en toda América Latina. La arquitecta trabaja ahora en extenderla a Estados Unidos.

PROYECTO PROFESIONAL DE AURY FU

«Desarrollo e implementación de sistemas BIM y control de calidad asistido por inteligencia artificial para mejorar la documentación de proyectos públicos e institucionales en Estados Unidos».

Colombia, 29 de agosto de 2026 — La arquitecta Aury Fu ha desarrollado una metodología que combina modelos BIM con inteligencia artificial para revisar la documentación técnica antes de que iniciar la obra, en un sector donde los errores de coordinación entre diseño, estructura e instalaciones siguen generando retrasos y sobrecostos.

Fu es arquitecta titulada e idónea en Panamá, con maestría en Gerencia de Proyectos y cerca de ocho años de trayectoria en arquitectura institucional y comercial. Su especialidad no es el diseño de la fachada visible, sino la capa que sostiene el proyecto: la documentación de construcción, el modelado tridimensional y la coordinación entre las disciplinas que deben convivir en un mismo edificio. A esa formación sumó un componente poco habitual en el perfil de un arquitecto la preparación de datos técnicos y archivos CAD para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial y fue ese cruce el que dio origen a su metodología.

Su punto de partida es que un modelo BIM no es un dibujo en tres dimensiones sino una base de datos: cada muro, cada puerta y cada tubería contienen información sobre dimensiones, materiales, costos, accesibilidad y mantenimiento. Un sistema entrenado para leer esos datos puede comparar especificaciones, verificar medidas y señalar lo que el ojo humano pasa por alto tras doce horas de revisión contradicciones entre planos, cotas que no coinciden, una viga y una tubería que ocupan el mismo espacio. Todo ello en la etapa de escritorio, cuando corregir cuesta horas, y no en obra, cuando cuesta semanas de trabajo detenido.

Fu concibió el método como una respuesta a un problema que considera compartido por toda América Latina, donde los equipos de arquitectura enfrentan las mismas fallas de coordinación con las mismas causas. Colombia es hoy uno de los casos más nítidos: la adopción de BIM avanza la Estrategia Nacional BIM 2020–2026 fijó para este año la meta de que la totalidad de los proyectos públicos de construcción e infraestructura del país incorporan esta metodología, pero el control de calidad de los documentos sigue dependiendo, en gran parte, de manuales de revisión. Entregar el modelo no garantiza que el modelo esté bien coordinado, y es en esa distancia donde nacen los retrasos y los sobrecostos.

Sobre esa base regional, Fu trabaja ahora en llevar la metodología a Estados Unidos, donde la escala de la infraestructura pública e institucional convierte cada error de documentación no detectado en un costo multiplicado. Su planteamiento es que el conocimiento debe moverse en las dos direcciones: lo que se sistematiza en el mercado estadounidense puede volver a la región en forma de buenas prácticas, en lugar de reconstruirse oficina por oficina en cada país.

“América Latina tiene el talento y las herramientas; lo que falta es sistematizar el control de calidad. Si logramos que la inteligencia artificial revise lo que hoy revisamos a mano, podemos entregar proyectos más precisos ya menor costo”.

— Aury Fu, arquitecto

Acerca de Aury Fu

Aury Fu es arquitecta titulada en Panamá, con maestría en Gerencia de Proyectos y cerca de ocho años de experiencia en arquitectura institucional y comercial, documentación de construcción, modelado 3D y control de calidad. Trabaja con Revit, AutoCAD, SketchUp y Rhino, y ha colaborado en proyectos de datos técnicos para inteligencia artificial.

Su proyecto profesional: Desarrollo e implementación de sistemas BIM y control de calidad asistido por inteligencia artificial para mejorar la documentación de proyectos públicos e institucionales en Estados Unidos.

Contacto de prensa fuaury@gmail.com