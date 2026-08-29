Armada de Colombia honra la memoria de sus desaparecidos

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Armada de Colombia rinde un sentido homenaje a quienes, en cumplimiento de su deber y al servicio de la Nación, son víctimas de este flagelo en el contexto del conflicto armado interno. Esta conmemoración constituye un espacio para mantener viva su memoria, acompañar a sus familias y reafirmar el compromiso institucional con la búsqueda de la verdad, la dignificación de las víctimas y las garantías de no repetición.

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De manera especial, la Institución recuerda y honra al Sargento Viceprimero de Infantería de Marina Juan Carlos Alonzo Camacho, al Marinero Primero Cristian William López Pedraza, al Infante de Marina Profesional Óscar Javier Ortiz Sáchica y al Infante de Marina Regular Luis Alberto García Calibio. Cuatro nombres, cuatro historias de vida y cuatro familias que han enfrentado el dolor y la incertidumbre de una ausencia que permanece. Recordarlos es reconocer su vocación de servicio, preservar su legado y reafirmar que continúan haciendo parte de la memoria de la Institución Naval.

En este sentido, la Armada de Colombia mantiene su compromiso con la búsqueda de sus militares desaparecidos, contribuyendo de manera permanente y articulada con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – UBPD, mediante el suministro y aporte de información que pueda contribuir a esclarecer su paradero y avanzar en los procesos de búsqueda. Esta labor representa un deber institucional con quienes sirvieron a la Nación y, especialmente, con sus familias, que durante años han esperado respuestas.

La Armada de Colombia continuará aportando a la búsqueda, el esclarecimiento de la verdad y la dignificación de las víctimas, convencida de que cada pieza de información puede acercar a una familia a la verdad, manteniendo viva la esperanza. La memoria de nuestros militares desaparecidos permanece presente en la Institución y reafirma el compromiso de no cesar en los esfuerzos por conocer su paradero.