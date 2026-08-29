Alianza educativa entre Colombia y México

Con el propósito de fortalecer el intercambio de conocimientos, la cooperación internacional y el análisis de los desafíos jurídicos y estratégicos relacionados con el ámbito marítimo, los días 27 y 28 de agosto se realizó el Primer Congreso Latinoamericano de Derecho del Mar y Marítimo: “La protección jurídica de los intereses marítimos”, organizado por la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP) de Colombia y la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP) de México.

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El encuentro, desarrollado en el Museo Naval del Caribe en Cartagena, contó con la asistencia de profesionales, estudiantes e investigadores de Colombia y México. La agenda académica incluyó la intervención de conferencistas nacionales e internacionales, un panel de expertos y talleres (workshops) en los que se analizaron casos reales mediante metodologías activas y herramientas de realidad virtual.

Uno de los componentes destacados del congreso fueron los espacios prácticos articulados con las capacidades de la ENAP, la cual cuenta con el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para Actividades Marítimas, dotado con laboratorios especializados de simulación marítima, además de un ecosistema de innovación orientado al desarrollo de proyectos relacionados con la seguridad marítima, el análisis náutico y el comportamiento de embarcaciones.

Estas capacidades tecnológicas y académicas se proyectan ahora hacia la Maestría en Derecho Internacional del Mar y Marítimo, con el propósito de impulsar nuevas líneas de investigación y proyectos aplicados que contribuyan a la comprensión y solución de los desafíos jurídicos asociados al entorno marítimo.

Durante la inauguración, el Contralmirante Juan Pablo Pinilla Acosta, Director de la ENAP, destacó que el mar constituye un elemento común que trasciende fronteras: “El mar nos une, nos conecta y genera desarrollo para todas las naciones del mundo. La invitación es a que esta iniciativa rote por toda América Latina, para fortalecer esos vínculos de unión, amistad y camaradería en pro del desarrollo marítimo”.

Cooperación académica entre Colombia y México

En el marco del congreso se realizó la firma protocolar del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, con una vigencia de tres años, formalizando la alianza para el desarrollo conjunto de la Maestría Internacional en Derecho del Mar y Marítimo, así como la integración de las capacidades académicas, docentes e investigativas de ambas instituciones.

Este posgrado está estructurado en 17 asignaturas, con módulos liderados por las dos Instituciones y contará con una modalidad principalmente virtual y sincrónica, complementada con estancias presenciales de corta duración y pasantías de investigación orientadas a la elaboración de publicaciones en revistas indexadas. Asimismo, los estudiantes contarán con tutoría binacional para el desarrollo de sus trabajos de grado.

Con la firma del nuevo convenio de cooperación académica, en febrero de 2027 se dará inicio a la primera cohorte de la maestría bajo la modalidad de doble titulación. Esta es la primera maestría de su tipo en Latinoamérica, al integrar la experiencia y visión jurídica de la Escuela Libre de Derecho de Puebla con el enfoque operativo y de poder marítimo de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

De esta manera, ambas instituciones fortalecen la internacionalización de la educación superior naval y amplían las oportunidades de formación avanzada para oficiales, profesionales y estudiantes, contribuyendo estratégicamente al desarrollo de capacidades especializadas en asuntos jurídicos marítimos y del derecho internacional del mar.