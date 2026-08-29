Abierta convocatoria de estímulos 'La Fiesta que Nos Une' 2026

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) oficializó la apertura de la Convocatoria de Estímulos ‘La Fiesta que Nos Une’ 2026, una iniciativa orientada a fortalecer la creación, circulación y salvaguardia de las expresiones artísticas que integran el patrimonio cultural inmaterial de la ciudad. En esta edición, la entidad dispone de una bolsa global de $1.667.940.000 destinados a la entrega de 250 estímulos entre las distintas modalidades de participación y la premiación especial del Desfile de Independencia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La convocatoria busca impulsar proyectos que dialoguen con los referentes patrimoniales locales y promuevan la transmisión intergeneracional de las manifestaciones festivas.

“Las Fiestas de Independencia representan el sentir popular y la memoria viva de nuestra gente. Con estos recursos aseguramos un respaldo real a nuestros artistas, hacedores y portadores de tradición, garantizando que el brillo, la dignidad y el talento de cada barrio se desplieguen con toda su fuerza en las calles durante las festividades”, afirmó el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay.

Por su parte, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón, resaltó el impacto de la oferta institucional y la estructura del proceso técnico.

“Diseñamos una convocatoria transparente e incluyente que reconoce la trayectoria de quienes hacen posible nuestras festividades. Queremos que los colectivos de danza, comparsas, hacedores de cabildos, actores festivos, grupos musicales, teatrales, artes literarias y medios de comunicación se postulen y sumen sus propuestas a la programación oficial de la ciudad. ‘La Fiesta que Nos Une’ es la garantía para que el arte siga siendo el corazón del patrimonio cartagenero”, sostuvo la funcionaria.

Pueden participar en el proceso personas naturales mayores de edad residentes en Cartagena, sus corregimientos o zona insular; grupos constituidos por dos o más personas; y personas jurídicas de base comunitaria cuyo objeto social esté relacionado con la cultura festiva. Los aspirantes deben presentar documentos administrativos como la cédula de ciudadanía, RUT actualizado a 2026, certificado de afiliación a salud, declaración juramentada de residencia mínima de dos años y la propuesta técnica según la modalidad seleccionada.

Las inscripciones estarán abiertas de forma exclusiva en la página web oficial de convocatoriasipcc.gov.co hasta el 7 de septiembre a las 4:00 p.m.

La distribución del presupuesto por modalidades para la primera etapa de evaluación se estructuró de la siguiente manera:

- Grupos de Danza: 46 estímulos por un total de $342.150.000.

- ⁠Comparsas: 40 estímulos por un total de $349.420.000.

- ⁠Artes Dramáticas: 7 estímulos por un total de $65.800.000.

- ⁠Actores Festivos / Disfraces: 48 estímulos por un total de $289.680.000.

- ⁠Cabildos, Desfiles o Carnavales: 21 estímulos por un total de $187.150.000.

- ⁠Grupos Musicales: 19 estímulos por un total de $137.610.000.

- ⁠Medios de Comunicación, Artes Literarias, Audiovisuales y Medios Interactivos: 53 estímulos por un total de $233.930.000.

Adicionalmente, la convocatoria contempla una bolsa de $62.200.000 repartida en 16 premios para reconocer a las mejores puestas en escena, vestuarios y representaciones durante la segunda etapa de evaluación en el Desfile de Independencia del 11 de Noviembre.