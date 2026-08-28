Ibagué aseguró el predio para la construcción del Centro de Eventos y Convenciones

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Carlos Enciso, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, confirmó que el proyecto Centro de Eventos Multipropósito para la ciudad ya tiene un predio asignado, lo que abre la posibilidad para que esta iniciativa sea una realidad.

“Fue una decisión de la señora alcaldesa luego de una gestión que lideramos desde la Cámara de Comercio de Ibagué, al no tener un sitio para construir el centro de eventos multipropósito para que sea un centro importante de congresos, convenciones y ferias, se hizo un estudio y se identificó un predio”, dijo Carlos Enciso en el marco del evento Retos de la Ciudad de Prisa Media.

El estudio de factibilidad fue adelantado por la Cámara de Comercio de Ibagué, en el que se buscó identificar un predio entre el Parque Deportivo y el aeropuerto, entre la avenida del Mirolindo y la doble calzada al aeropuerto, para poder desarrollar este proyecto.

“Encontramos el lote y hoy luego de una gestión de varios meses, ya tenemos el decreto firmado por la alcaldesa donde se ajustó el plan parcial Parque Nativo y se adjudica ese lote de 38 mil metros cuadrados a la Alcaldía de Ibagué con destino exclusivo para el centro de eventos multipropósito para la ciudad”, aseguró el presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué.

Según Enciso, el lote está ubicado en la comuna 9 de Ibagué, en el barrio Ciudadela Comfenalco, en un anillo vial de doble calzada, a tres minutos del Aeropuerto.

“Casi diagonal al colegio Comfenalco, desde el semáforo que entra desde la avenida Mirolindo hacia el aeropuerto, ahí se va a construir una doble calzada, sobre esa avenida estará el centro de evento”, resaltó Carlos Enciso.

Luego de conseguir el lote, vendrá la gestión de estructurar el proyecto que permita construirlo y operarlo, fase fundamental en la que se podría consolidar una alianza público-privada para que Ibagué tenga un centro de eventos multipropósito como apuesta de ciudad para el desarrollo de eventos y convenciones.