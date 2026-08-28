Aerocivil se pronuncia por maniobra peligrosa: Joven voló dentro de un dron en Puerto Gaitán, Meta

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Una peligrosa maniobra quedó registrada en video en una zona rural de Puerto Gaitán, Meta. En redes sociales la comunidad registró como un joven se introdujo en el depósito de un dron utilizado para labores agrícolas y posteriormente voló varios metros de altura.

En las imágenes se observa al joven dentro de la estructura del equipo mientras el dron despega y comienza a desplazarse sobre un sector cercano a un río. Mientras ocurre la maniobra, otras personas permanecen en el lugar incentivando la maniobra.

Aerocivil rechazó la peligrosa maniobra

Ante la circulación del video, la Aeronáutica Civil rechazó categóricamente la operación y recordó que los drones utilizados para actividades agrícolas están diseñados para labores específicas, como la aspersión y dispersión, y no para transportar personas.

La entidad señaló que este tipo de comportamiento puede vulnerar las disposiciones del Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC 100), que establece las reglas para la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas.

En particular, Aerocivil recordó que está prohibido el transporte de seres vivos en estas plataformas.

La autoridad aeronáutica advirtió además que colocar a una persona sobre o dentro de la estructura de un UAS durante el vuelo representa un riesgo no solo para quien realiza la maniobra, sino también para las personas que se encuentren en tierra y para la seguridad de otras operaciones aéreas.

Podrían imponer sanciones

Aerocivil indicó que si se comprueban los hechos y se establece la existencia de infracciones a la normativa, adelantará las actuaciones administrativas correspondientes.

“Este tipo de conductas serán objeto de una evaluación rigurosa y darán lugar a la imposición de sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción y a los riesgos generados”, indicó.