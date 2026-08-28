Unicartagena se prepara para el II Congreso Internacional de Universidades y Patrimonios

La Universidad de Cartagena, en el marco de sus 199 años, realizará del 8 al 12 de septiembre de 2026 el Segundo Congreso Internacional de Universidades y Patrimonios, un espacio académico y cultural que busca fortalecer la reflexión, el intercambio de experiencias y la cooperación entre instituciones de educación superior comprometidas con la gestión del patrimonio.

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El Congreso, organizado por el Observatorio de Patrimonio Cultural y la Facultad de Ciencias Humanas se llevará a cabo en los Claustros de San Agustín y La Merced, lugares emblemáticos de la Universidad y la ciudad. Durante los días del Congreso, investigadores, docentes, gestores culturales, estudiantes y representantes de universidades nacionales e internacionales dialogarán sobre el papel del patrimonio universitario en la construcción de ciudadanía, identidad y desarrollo sostenible.

Entre las instituciones participantes se destacan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Zaragoza (España) y la Universidad de La Habana (Cuba), junto a universidades nacionales y locales como la Universidad del Cauca, la Universidad del Magdalena, la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad del Quindío, de la Amazonía, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y, por supuesto, la Universidad de Cartagena. Instituciones que apuestan por la puesta en valor del patrimonio universitario desde diversas áreas académicas e investigativas.

Asimismo, durante los tres días de jornada académica, las presentaciones de ponencias se articularán alrededor de las siguientes líneas estratégicas:

Patrimonio material universitario: Bienes físicos como edificios, claustros, colecciones y objetos que representan la historia y la identidad institucional.

Bienes físicos como edificios, claustros, colecciones y objetos que representan la historia y la identidad institucional. Patrimonio inmaterial universitario: Prácticas, saberes, memorias, tradiciones y vínculos que las comunidades universitarias construyen y transmiten.

Prácticas, saberes, memorias, tradiciones y vínculos que las comunidades universitarias construyen y transmiten. Archivos históricos, colecciones y museos: Espacios de conservación y estudio que resguardan documentos, piezas científicas y bienes culturales de valor académico.

Espacios de conservación y estudio que resguardan documentos, piezas científicas y bienes culturales de valor académico. Comunicación y transferencia del patrimonio: Estrategias para narrar, interpretar y acercar el patrimonio a diversos públicos mediante mediación, arte y tecnologías.

Estrategias para narrar, interpretar y acercar el patrimonio a diversos públicos mediante mediación, arte y tecnologías. Integralidad del patrimonio para la construcción social: Visión que articula lo material e inmaterial para fortalecer identidades, ciudadanía y participación comunitaria.

Visión que articula lo material e inmaterial para fortalecer identidades, ciudadanía y participación comunitaria. Patrimonio, agendas globales y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Enfoques que vinculan la gestión patrimonial con metas internacionales de sostenibilidad, derechos humanos y desarrollo.

Invitación abierta

La inscripción y participación en el II Congreso Internacional de Universidades y Patrimonios 2026 es gratuita, reafirmando el compromiso de la institución con la democratización del conocimiento y el acceso a espacios de formación y diálogo. Siendo esta convocatoria una invitación a la comunidad académica, cultural y ciudadanía en general a participar en este encuentro que busca ampliar la comprensión del patrimonio universitario y su importancia para la construcción de sociedad en conexión con el patrimonio cultural de la ciudad y la región.

Las inscripciones están abiertas en los canales y redes sociales oficiales de la Universidad de Cartagena.

Para la vicerrectora de Extensión y Proyección Social, Berta Arnedo, el Congreso “es una muestra fehaciente de la conciencia y compromiso que tiene la institución acerca de la recuperación y conservación sus memorias, la transferencia del legado y la puesta en valor en conexión con el patrimonio cultural de la ciudad y la región. Es aportar nuevos conocimientos y buenas prácticas para seguir fortaleciendo el patrimonio universitario”.