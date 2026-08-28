Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 ago 2026 Actualizado 08:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Un hombre fue asesinado en el sur de Cartagena en el barrio Flor del Campo

La víctima registraba una anotación judicial

Un hombre fue asesinado en el sur de Cartagena en el barrio Flor del Campo

Un hombre fue asesinado en el sur de Cartagena en el barrio Flor del Campo

Un hombre fue asesinado en el sur de Cartagena en el barrio Flor del Campo
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio Flor del Campo, sector el Terraplén.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La persona asesinada fue identificada como Jesús David Barrios Castillo, alias ‘Scooby’, de 26 años de edad, quien registraba una anotación judicial por el delito de abuso de confianza.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima se encontraba en vía pública, cuando un sujeto se le acercó y disparó en varias oportunidades, ocasionando su deceso en el lugar.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal de la Seccional de Investigación Criminal.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir