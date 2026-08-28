Un hombre fue asesinado en el sur de Cartagena en el barrio Flor del Campo

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio Flor del Campo, sector el Terraplén.

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La persona asesinada fue identificada como Jesús David Barrios Castillo, alias ‘Scooby’, de 26 años de edad, quien registraba una anotación judicial por el delito de abuso de confianza.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima se encontraba en vía pública, cuando un sujeto se le acercó y disparó en varias oportunidades, ocasionando su deceso en el lugar.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal de la Seccional de Investigación Criminal.