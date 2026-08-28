SIJIN sorprendió en el barrio Primero de Julio de Mompox a un hombre con marihuana dosificada

Un nuevo golpe contra el presunto expendio de drogas se registró en Mompox. Esta vez, investigadores de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre conocido con el alias de ‘Jean’, a quien le encontraron marihuana lista para su presunta comercialización.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en el barrio Primero de Julio, donde las labores investigativas y de verificación permitieron ubicar al joven de 25 años.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante el procedimiento fueron incautados 50 dosis de marihuana tipo cannabis, sustancia que se encontraba dosificada.

Las investigaciones preliminares apuntan a que alias ‘Jean’ presuntamente estaría dedicado al tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes en diferentes sectores del municipio de Mompox.

La Policía señaló que este resultado hace parte de las acciones que se vienen desarrollando para identificar y judicializar a quienes estarían detrás del microtráfico, una actividad que además de generar rentas ilegales puede estar asociada a otros hechos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.

“Seguimos llegando a los barrios y sectores donde la ciudadanía nos advierte sobre posibles actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Estos resultados son producto del trabajo investigativo y de la información que recibimos de la comunidad. No vamos a bajar la guardia frente al microtráfico en nuestros municipios”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Alias ‘Jean’ fue capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y, junto con la sustancia incautada y demás elementos materiales probatorios y evidencia física, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora será la autoridad judicial competente la encargada de definir su situación jurídica, mientras la Policía mantiene los operativos contra el tráfico local de drogas en Mompox y otros municipios de Bolívar.