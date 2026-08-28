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28 ago 2026 Actualizado 08:40

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Sicarios acabaron la vida de un hombre en las afueras de un establecimiento de Turbaco

La víctima presentaba nueve anotaciones judiciales

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Un homicidio por arma de fuego se presentó en el municipio de Turbaco, en el barrio Bella Vista.

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La víctima fatal fue identificada como Freiman Peña Morales, alias ‘Sampayo’, de 51 años, quien registraba nueve anotaciones judiciales en por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, amenaza, hurto, perturbación a la posesión y violencia intrafamiliar.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima se encontraba en la parte externa de un establecimiento de comercio, cuando un sujeto que iba de parrillero en una motocicleta le disparó varias veces, ocasionando su deceso en el lugar.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal de la Seccional de Investigación Criminal.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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