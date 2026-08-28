Pastrana tuvo la oportunidad de mostrar la corrupción de Samper: Robert Gelbard sobre Proceso 8.000

Robert S. Gelbard, diplomático estadounidense de amplia trayectoria en política exterior, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre el Proceso 8.000, que investigó la entrada de dineros del narcotráfico a campañas políticas y, especialmente, las denuncias sobre la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994 con recursos del Cartel de Cali.

Este, que es uno de los mayores escándalos políticos de Colombia, revive por cuenta de un documental de HBO Max.

¿Cuándo supo que la plata del narcotráfico del cartel de Cali había entrado a la administración de Ernesto Samper?

“No recuerdo la fecha exacta, pero sí cómo pasó, muchos individuos del Gobierno de Estados Unidos, se enteraron como resultado de unos audios de la Policía de Colombia, supieron que Samper y otros estaban solicitando mucho dinero para financiar la campaña, les causó sorpresa y generó preocupación”, dijo detallando que esto fue antes de las elecciones de ese entonces.

Asimismo, reiteró que fue la policía colombiana la que descubrió todo esto y se lo pasó a agencias de los Estados Unidos.

¿Habló con Ernesto Samper antes de las elecciones?

En medio del documental de HBO Max, Robert S. Gelbard asegura que tuvo la oportunidad de hablar con Ernesto Samper y decirle que ellos ya sabían que él ya sabía de estas solicitudes de dinero.

“Esto fue después de la primera vuelta de las elecciones, él vino a Washington para hacer un esfuerzo y convencer al gobierno americano de su honestidad”, dijo.

Sin embargo, contó que eso siempre se hizo en conocimiento de Samper. “Yo creo que hubo otras personas involucradas, Horacio Serpa, es uno y hay otro también, pero no tenemos duda que Samper fue involucrado totalmente”, dijo.

¿Por qué Estados Unidos no dijo nada antes de las elecciones?

“Esto no funcionaba como funciona ahora en la administración de Trump, queríamos darle otra oportunidad, en ese momento se le dio unas bases del Gobierno de unos objetivos de la lucha antinarcóticos. No querían defraudar el sistema colombiano”, dijo.

Y fue enfático en mencionar que además de no querer interferir en el proceso político de Colombia de manera directa, Pastrana en ese momento tuvo la oportunidad de usar esas cintas y demostrar la culpabilidad de Samper y su corrupción “No entiendo por qué no lo usó hasta después de las elecciones”.

¿Si Estados Unidos sabía todo lo que sabía, por qué aceptó que fuera ministro de Defensa?

El diplomático detalló que es una desgracia que Samper se convirtiera en embajador de su país, se convirtió en la cabeza de UNASUR e incluso leyó que estaba de cabeza en una conferencia de progresistas en Uruguay y que personas del hemisferio occidental fueron a escucharlo. “Entonces no hubo consecuencias para Samper, Botero se llevó todas esas consecuencias, fue declarado como el único culpable cuando también hubo otras personas involucradas”.

¿Gustavo de Greiff era un fiscal cercano al cartel de Cali?

“No recuerdo que le hayan quitado la visa, no creo que haya pasado, es verdad que Estados Unidos perdió toda la confianza en Gustavo de Greiff”, dijo.

¿La campaña buscó y pidió a los Rodríguez Orejuela el dinero o los Rodríguez lo ofrecieron?

De acuerdo con lo dicho por Gelbard, la campaña solicitó y recibió los fondos, no obstante, destacó que independientemente de que solicitaron los fondos, los recibieron y sabían que los estaban recibiendo, sabían la fuente o el origen de esos fondos.

“El hecho de que los hayan recibido sabiendo de dónde venían, eso los hace culpables”, dijo.

Y agregó que cuando se reunió con Samper, le dijo que la campaña no tenía más fondos y que necesitaban una mayor cantidad de fondos para la segunda vuelta, entonces que si pedían o recibían más plata del cartel de Cali, los Estados Unidos lo sabrían. Y de nuevo él lo negó todo, “Dijo no, no, no, no, no, no hemos pedido plata del cartel de Cali´“.

“Yo le respondí: ‘Eso no es verdad’. Después de que se fue de los Estados Unidos y regresó a Colombia siguió solicitando y recibiendo más fondos para la segunda vuelta”.