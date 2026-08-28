“Mayoría de cosas que ofrecen en redes sociales no funcionan”: Andrea Maier sobre longevidad

En la mañana de este viernes, 28 de agosto, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, Andrea Britta Maier, doctora de la Universidad Nacional de Singapur y fundadora del CHI Longevity y quien, además, fue elegida por la revista TIME como 1 de los 12 líderes actuales en el mundo que están a la vanguardia de la investigación sobre longevidad.

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La experta, precisamente, habló sobre este concepto: la longevidad, enfatizando en la falta de evidencia científica suficiente sobre muchas de las estrategias que prometen ralentizar el envejecimiento como, por ejemplo, los productos que se pueden consumir.

Los polémicos productos ofrecidos en redes sociales antienvejecimiento

Así, teniendo en cuenta que su campo es la gerociencia, es decir, evaluar si lo que nos dicen que va a evitar que envejezcamos, efectivamente funciona, la experta explicó qué tan funcionales son los productos y métodos que ofrecen por medio de redes sociales para ese fin.

“La mayoría de cosas que nos ofrecen en redes sociales, por ejemplo, no se pueden probar que funcionan. Entonces, nos dan esa ilusión de que funcionen, pero no quiere decir realmente que vayan a funcionar”, resaltó la experta.

Y agregó: “Hay que asegurarse, por eso, de que eso que vayan a tomar sea probado en ensayos clínicos, a veces dicen que ya lo probaron en ratones o en animales que viven el doble, pero nosotros no somos ratas, ni animales, entonces hay que estar seguros de que eso haya sido probado en humanos y hay que tener mucho cuidado con eso”.

“La mayoría de las cosas que nos ofrecen en redes sociales, no sé el porcentaje exacto, pero diría que no funcionan. Nos pueden dar la idea de que funcionan y realmente no, y me refiero a suplementos, terapias, a ciertas drogas que creemos, o nos hacen creer, que podrían funcionar y realmente no funcionan”, aseveró.

La verdadera importancia de la longevidad, según la doctora

Por otro lado, la doctora Britta Maier resaltó que el verdadero sentido e importancia de la longevidad no se radica en el hecho de durar más años de vida, sino en sentirse bien física y, además, mentalmente.

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“No importa qué tan lejos viva una persona o qué tantos años viva, sino más bien cómo nos sentimos ahora. Eso es realmente el foco, porque uno debe pensar en uno mismo, si tiene energía, si se siente empoderado, si se siente bien. No se trata de que se sienta solo bien en las vacaciones cuando es el momento de descansar, sino en el día a día, en el trabajo, estar presente. Entonces el foco es optimizar la salud de los individuos, no realmente que vivan más, sino que se sientan mejor. Tener la energía suficiente para hacer las actividades que deberían hacer en el día y lo que uno requiera”, explicó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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